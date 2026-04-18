La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso dos acciones en favor de la paz durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, España:

Destinar el 10 % del gasto mundial en armamento para impulsar un programa global que permita reforestar millones de hectáreas cada año.

Una declaración en contra de la intervención militar en Cuba .

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Sheinbaum intercede por la paz en Cuba

La Mandataria propuso la prevalencia de la paz y el amor por encima del odio, con respecto a la isla de Cuba, que ha sido amenazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un posible destino que sería intervenido con las fuerzas armadas del país del norte.

"Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba; que el diálogo y la paz prevalezcan. [...] La democracia significa elevar el amor por encima del odio; cultivar la generosidad, en lugar de la avaricia; la fraternidad por encima de la guerra ", dijo la Jefa del Ejecutivo desde el recinto Fira Barcelona Gran Via, en España.

Luego de esto, la Presidenta se definió como una "mujer de paz" que representa a una nación que ama "la libertad, la justicia, la fraternidad" y entiende la vital función de la democracia en la vida pública.

"La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones. [...] [México] entiende [como] democracia lo que diría el gran Benito Juárez: 'Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada. Con los pueblos, todo; sin los pueblos, nada' ”.

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Reforestación global

La Mandataria también propuso destinar el 10 % del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año, del mismo modo que lo propuso en la pasada cumbre del G20.

México podría ser anfitrión de la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia

Durante su participación, la Jefa del Ejecutivo extendió la invitación para que, en 2027, México sea la próxima sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia , para dialogar sobre una economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos.

Agregó que, ante un mundo herido por la guerra y la desigualdad, México aporta a los pueblos del mundo, como un símbolo de esperanza, principios constitucionales en materia de política exterior, destacando el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y la lucha permanente por la paz.

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Las autoridades presentes en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

Destacó que acudió a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia a nombre de un pueblo trabajador, creativo y luchador, con una historia milenaria que reconoce su origen en las grandes culturas originarias que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero nunca derrotadas ni conquistadas.

En su participación, la Presidenta está acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

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