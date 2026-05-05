¿Por qué la zar antidrogas de EU aplaude la estrategia de México?

Sara Carter, actual directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de los Estados Unidos, reconoció abiertamente la eficiencia y el compromiso de las autoridades mexicanas en materia de lucha contra el narcotráfico cuando existe colaboración entre ambas naciones. Este nivel de cooperación resulta absolutamente vital para desmantelar las complejas redes del crimen organizado que operan impunemente en la región norteamericana.

El impacto real de la colaboración binacional

Carter destacó enfáticamente que, cuando existe una verdadera voluntad política y coordinación táctica, los resultados contra el tráfico de drogas son innegables. La reciente neutralización de líderes criminales de alto perfil demuestra que el trabajo conjunto rinde frutos tangibles y directos para la pacificación del territorio .

Para los habitantes de Jalisco y del resto de la República, este reconocimiento internacional significa una esperanza real de reducción en la violencia generada por los cárteles. La estrategia de seguridad compartida con Estados Unidos busca atacar no solo a los capos operativos, sino también asfixiar las finanzas de estas organizaciones delictivas.

Además, la "zar antidrogas" hizo un fuerte hincapié en la necesidad urgente de mantener un frente unido contra el flujo de precursores químicos asiáticos. El combate frontal a la producción y distribución de fentanilo se ha convertido en la máxima prioridad para la administración estadounidense y sus aliados estratégicos en México.

Un reconocimiento a la capacidad operativa de México

La funcionaria Carter destacó que este avance no es un hecho aislado, sino el reflejo de una coordinación bilateral que ha pasado de los discursos a los resultados concretos. Según el mensaje oficial, la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad mexicanas fue inmediata tras recibir información estratégica, lo que permitió ejecutar el operativo con éxito .

Carter recordó el caso reciente, tras el intercambio de inteligencia, que favoreció a que autoridades mexicanas actuaran de manera inmediata contra objetivos del crimen organizado, específicamente refiriéndose a "El Mencho", cabecilla del Cártel Nueva Generación (CNG) .

Este pronunciamiento es visto como un espaldarazo a la estrategia actual, validando la operatividad de las fuerzas federales bajo esquemas de colaboración internacional de alto nivel.

Cooperación regional: El nuevo eje estratégico de seguridad

La relación entre México y Estados Unidos no es la única que se fortalece. Carter subrayó que el trabajo de inteligencia forma parte de un engranaje mucho más robusto que incluye a países como:

Ecuador

El Salvador

Bolivia

Este bloque regional busca homologar los esfuerzos de inteligencia para desarticular estructuras delictivas que operan de forma transnacional. La neutralización de objetivos prioritarios reafirma que la cooperación en seguridad seguirá siendo el pilar fundamental de la agenda bilateral para los próximos años.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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