Loret revela presunta red de financiamiento en Sinaloa con hijos de AMLO

En su reciente columna titulada "Andy y Rocha Moya", el periodista Carlos Loret de Mola revela presuntos vínculos financieros entre los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya . Según fuentes con acceso a investigaciones de alto nivel, el esquema involucraría dinero en efectivo y una estructura de lavado vinculada al crimen organizado.

Enrique Díaz Vega: El "hombre del dinero" entre Sinaloa y los hijos de AMLO

De acuerdo con la información publicada este 5 de mayo, el personaje central en esta trama es Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Rocha Moya. Las fuentes citadas por Loret de Mola señalan a Díaz Vega como el encargado de entregar dinero directamente a Andrés (Andy) y Gonzalo (Bobby) López Beltrán .

La columna detalla que los hijos del entonces presidente habrían realizado negocios en diversos sectores, tales como:

Obra pública.

Medicinas y equipamiento hospitalario.

Intervención de Amílcar Olán, señalado como su operador financiero.

El mecanismo de entrega consistía en visitas de los hermanos López Beltrán a Sinaloa, donde eran recibidos por el gobernador, o bien, mediante el envío de portafolios con dinero en efectivo hacia la Ciudad de México , coordinados presuntamente por Díaz Vega.

El nexo con el Cártel de Sinaloa y la estructura de lavado

La columna subraya que Díaz Vega no solo gestionaba recursos públicos, sino que presuntamente fungía como enlace entre el gobernador Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa . Según los testimonios mencionados, el exfuncionario habría mantenido reuniones con representantes de la organización criminal, incluyendo a hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Tras un supuesto pacto electoral en 2021 —documentado en investigaciones del Gobierno de Estados Unidos—, Díaz Vega habría recibido la tarea de montar una estructura de empresas fachada. Este esquema permitiría al grupo delictivo lavar dinero a través de:

Contratos de obra pública.

Permisos de desarrollo de tierras.

Concesiones de explotación en Mazatlán.

La renuncia de Díaz Vega y el contexto del "Mayo" Zambada

Loret de Mola destaca la relevancia de la línea del tiempo en torno a la salida de Enrique Díaz Vega del gabinete estatal. El funcionario anunció su renuncia el 3 de julio de 2024, apenas tres semanas antes de la captura y traslado a Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada.

Existen dos versiones sobre su salida: la primera sugiere que Díaz Vega ya no podía cumplir con los compromisos económicos y temía por su seguridad; la segunda indica que "la vio venir", anticipando la crisis institucional y la guerra interna en el cártel que se desató tras la caída de Zambada.

Hasta el momento, estas revelaciones añaden presión a la figura de Rubén Rocha Moya, quien se mantiene bajo el escrutinio público por las acusaciones de colaboración con grupos delictivos señaladas por autoridades estadounidenses.

Con información de Carlos Loret de Mola

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