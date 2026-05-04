La relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa su momento más crítico en tiempos de paz. Según revela el periodista Raymundo Riva Palacio, la administración de Claudia Sheinbaum se encuentra bajo una presión sin precedentes: Washington exige acciones penales contra políticos de alto nivel de Morena presuntamente vinculados al crimen organizado o, de lo contrario, las acusaciones en cortes estadounidenses seguirán saliendo a la luz.

El "efecto Rocha Moya" y la lista negra de la Corte de Manhattan

La reciente solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, no sería un hecho aislado, sino el primer resultado de un ultimátum desde el Departamento de Justicia de EU.

Riva Palacio señala que Rocha es apenas uno de los nombres en una lista de 10 personas señaladas por la fiscalía estadounidense de servir a los intereses de "Los Chapitos" . Sin embargo, la advertencia es clara:

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"Están listas otras cinco acusaciones de la Fiscalía en la Corte Sur de Manhattan, y su difusión dependerá principalmente de si la Presidenta comienza a actuar contra políticos vinculados con el crimen organizado".

Gobernadores y dirigentes: Los expedientes que acechan a Morena

La información compartida por agencias estadounidenses sugiere un mapa de presunta colaboración que alcanza los niveles más altos del partido oficialista . De acuerdo con la columna, Washington tiene expedientes "prácticamente concluidos" sobre figuras clave:

Marina del Pilar Ávila (Baja California)

Alfonso Durazo (Sonora)

Américo Villarreal (Tamaulipas)

Mario Delgado (Exdirigente nacional de Morena)

Luisa María Alcalde (Actual dirigente de Morena)

El periodista destaca que los gobernadores de la frontera norte estarían conectados con el expediente de la Corte del Distrito Oeste de Texas, relacionado con el financiamiento de campañas mediante el robo de combustible (huachicol). Sobre Delgado, Riva Palacio afirma que su aspiración política está "prácticamente cancelada" ante las constantes peticiones de Washington para que se le investigue formalmente.

El dilema de Claudia Sheinbaum: ¿Justicia o ruptura?

La Presidenta se encuentra en una encrucijada entre el "ala dura" de su partido y la realidad de la política exterior con la administración Trump. Aunque el discurso público se mantiene nacionalista, los movimientos internos sugieren un cambio de rumbo forzado.

Un punto clave es la interpretación jurídica de Arturo Zaldívar, quien recientemente sugirió que un funcionario con licencia pierde el fuero y puede ser detenido. Para Riva Palacio, esto es un mensaje directo a Washington:

"Estas acciones son mensajes a Washington de un ajuste en las decisiones presidenciales... por encima de los discursos nacionalistas irrelevantes".

Un gabinete de seguridad rebasado

La nota advierte que el equipo actual de la Presidenta, incluyendo a figuras como Omar García Harfuch y Roberto Velasco, no ha sido plenamente integrado por Washington en la apertura de estas causas judiciales. La falta de un "gabinete de crisis" especializado en la relación con el Estados Unidos actual aumenta el riesgo de decisiones contraproducentes.

La conclusión es severa: la opción de "no hacer nada" ha quedado fuera de la mesa. Para evitar una posible escalada militar o intervencionista desde la Oficina Oval, el gobierno mexicano se verá obligado a procesar internamente a los nombres que Washington ya ha puesto sobre el escritorio .

Fuente: Columna "Estrictamente Personal" de Raymundo Riva Palacio.

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