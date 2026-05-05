"De la Calzada para allá": el origen de la frase que divide a Guadalajara

¿Qué significa realmente haber nacido "de la Calzada para allá" en Guadalajara? Para entender qué significa esta frase y por qué se usa cotidianamente, debemos viajar al pasado de la ciudad. La expresión hace referencia directa a la Calzada Independencia, una de las arterias viales más importantes y transitadas que atraviesa la capital de Jalisco de norte a sur.

Quién acuñó la frase exacta es un misterio popular, pero su uso se arraigó para marcar una división tajante en la sociedad . Históricamente, esta gran avenida se construyó sobre el cauce del antiguo Río San Juan de Dios, el cual funcionaba como una barrera natural infranqueable durante la época colonial.

En aquellos años fundacionales, el lado poniente estaba reservado exclusivamente para los españoles y criollos adinerados. Mientras tanto, el lado oriente (justamente "de la Calzada para allá") era habitado por las comunidades indígenas y los trabajadores de la naciente urbe, marcando el inicio de esta segregación .

Cuándo se decidió entubar el río a principios del siglo XX, la barrera física de agua desapareció por completo, pero el muro social permaneció intacto. Dónde se traza esta línea es evidente en el mapa urbano actual, marcando dos realidades que coexisten en una misma metrópoli.

Las profundas implicaciones sociales y económicas en la actualidad

Nacer "de la Calzada para allá" tiene un peso económico innegable en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Esta zona oriente concentra históricamente a la clase trabajadora , enfrentando retos constantes en materia de seguridad pública, calidad de pavimentación y acceso a áreas verdes dignas para sus habitantes.

Por el contrario, el poniente de la ciudad alberga las zonas de más alta plusvalía, modernos centros financieros y desarrollos inmobiliarios de lujo . Esta disparidad genera un fenómeno de desigualdad estructural, donde los servicios públicos de primer nivel suelen priorizarse lejos del oriente tapatío.

Sin embargo, la identidad del oriente es sumamente rica, vibrante y resiliente. Barrios emblemáticos y populares como Oblatos o San Andrés son el verdadero corazón cultural y comercial de la ciudad, albergando mercados tradicionales y una vida comunitaria que el poniente a menudo envidia y desconoce.

Hoy en día, la voraz gentrificación está empujando a muchas familias de clase media hacia el oriente o la periferia. El encarecimiento desmedido de la vivienda obliga a repensar esta división histórica, demostrando cómo la barrera invisible afecta directamente el bolsillo y la calidad de vida de los tapatíos.

Datos curiosos y puntos clave sobre esta división tapatía

Más allá de la sociología y la economía, la historia de esta frontera urbana está llena de anécdotas fascinantes. El entubamiento del río durante el Porfiriato fue considerado una obra maestra de la ingeniería moderna en su momento, cambiando para siempre el rostro de la ciudad.

A continuación, te presentamos una lista de datos clave y curiosidades para entender mucho mejor esta peculiar división geográfica y cultural que define a los tapatíos:

- El primer puente: Antes de la gran avenida, existían pequeños puentes de piedra para cruzar el río y conectar ambos mundos.

- El Macrobús: Hoy, la ruta troncal de este transporte masivo recorre exactamente la misma cicatriz urbana que dejó el río.

- Cambio de nombres: Muchas calles cambian de nombre exactamente al cruzar la Calzada, reforzando la idea de dos ciudades distintas.

Finalmente, la expresión "de la Calzada para allá" es un recordatorio constante de que las ciudades están vivas y en evolución. Reconocer el inmenso valor del Oriente de Guadalajara es el primer paso indispensable para derribar los muros invisibles y construir una metrópoli verdaderamente equitativa para todos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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