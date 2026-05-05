La política mexicana ha atravesado un momento complejo durante el primer semestre de 2026, sobre todo, a finales del pasado abril y del mayo que recien comienza. Dos de los casos más sonados involucran directamente a los titulares de los gobiernos de los estados de Sinaloa y Chihuahua, Rubén Rocha Moya y Maru Campos. Ambos involucran a autoridades internacionales, investigaciones federales y una intensa discusión sobre la soberanía y la seguridad nacional.

Para comprender la magnitud de esta situación, es importante analizar una crónica breve de los hechos, los protagonistas, la postura del gobierno y lo que se sabe hasta el momento, así como las repercusiones de cada expediente en el ojo del huracán.

El Caso Maru Campos y la intervención de la CIA

El llamado "Caso Maru Campos" detonó una crisis sin precedentes en el norte del país. El escándalo comenzó después de que se confirmara la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).

Los elementos extranjeros perdieron la vida en un accidente en medio de un operativo en el estado de Chihuahua. Según los reportes oficiales, la agencia estadounidense habría participado activamente en operativos contra el crimen organizado.

Esta intervención en territorio estatal ha sido duramente cuestionada. Diversos sectores acusan que se violó la soberanía nacional y la Constitución mexicana al permitir operaciones de fuerzas extranjeras sin autorización federal.

Esto ha desatado marchas y protestas ciudadanas que exigen su renuncia o que al menos pida licencia a su cargo.

El Caso Rocha Moya: Acusaciones de EU y licencia

De forma paralela, el "Caso Rocha Moya" ha provocado otra crisis. El foco está en las graves acusaciones emitidas por la justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El Departamento de Justicia de EU y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusaron formalmente al mandatario y a otros nueve funcionarios. Se les señala por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como "Los Chapitos".

El expediente estadounidense detalla que el gobernador habría obtenido el poder en las elecciones de 2021 gracias al respaldo de este grupo criminal.

El pasado sábado 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad otorgar una licencia temporal a Rocha Moya. El objetivo es permitir que sea investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que Yeraldine Bonilla tomaba el cargo como gobernadora interina.

Consecuencias legales, políticas y el impacto social: Rocha Moya vs Maru Campos

Las repercusiones de ambos casos han sacudido las estructuras del Gobierno Federal. En Chihuahua, la FGR inició una investigación formal contra Maru Campos por la presunta participación no autorizada de agentes extranjeros.

En el Senado y el Congreso, miembros del oficialismo han planteado someter a la gobernadora a un juicio político por traición a la patria. Este delito podría castigarse con hasta 40 años de prisión por comprometer la integridad de la nación.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido explicaciones claras sobre Chihuahua, advirtiendo que esta cooperación viola los acuerdos de seguridad bilaterales vigentes entre México y Estados Unidos.

En defensa de Campos, figuras de oposición como Ricardo Anaya han acusado al gobierno federal de "hipocresía", argumentando que se ataca a una opositora que busca combatir al crimen organizado.

En el caso de Sinaloa, la FGR determinó que aún no existen pruebas suficientes enviadas por EU para justificar la detención de urgencia de Rocha Moya, solicitando mayor evidencia documental.

Actualmente, existe un debate legal sobre si la licencia de Rocha Moya le retira el fuero o si requiere un juicio de procedencia. Aunque la Presidenta confirmó que cuenta con protección de la Guardia Nacional por un análisis de riesgo, algunos medios nacionales reportan que su paradero es desconocido, sin que esto haya sido confirmado hasta el momento.

La salida del mandatario sinaloense ha coincidido con un repunte de violencia en el estado, ya que se registraron múltiples homicidios y ataques a negocios durante el primer fin de semana de mayo, ya bajo el gobierno interino de Yeraldine Bonilla.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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