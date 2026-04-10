El mundo se enfrenta al "Súper Niño" más potente en 140 años, un evento climático extremo que entre junio y agosto de 2026 disparará las temperaturas globales a niveles récord . Su impacto será devastador: desde inundaciones torrenciales en América hasta crisis alimentarias que golpearán tu bolsillo y la estabilidad económica mundial.

La comunidad científica internacional mantiene una vigilancia estricta sobre las variaciones térmicas en el océano Pacífico ante la inminente llegada de una versión extrema del ciclo ENOS (El Niño-Oscilación del Sur).

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el término "Súper Niño" describe un fenómeno donde la temperatura superficial del mar supera los 2 grados centígrados por encima del promedio histórico .

Según las proyecciones actuales, existe un riesgo significativo de que este evento se convierta en el más fuerte registrado en los últimos 140 años, superando incluso las anomalías observadas durante el periodo 2015-2016.

¿Cuándo se formaría el "Súper Niño"?

De acuerdo con el Centro de Predicción Climática (CPC) de Estados Unidos, los modelos dinámicos estiman una alta probabilidad de desarrollo entre los meses de junio y agosto de 2026 . Esta "mancha de agua caliente" en el Pacífico no es un evento aislado, sino que actúa como un motor que altera la circulación atmosférica a escala planetaria.

Al respecto, especialistas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señalan que el "Súper Niño" tiene el potencial de empujar las temperaturas globales a niveles nunca antes vistos, exacerbando el estrés térmico en ecosistemas ya vulnerables por el cambio climático.

El continente americano debe prepararse para lluvias torrenciales e inundaciones

La intensidad sin precedentes de este fenómeno se traduce en una distribución desigual de eventos extremos. De acuerdo con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), mientras regiones de Asia y Australia enfrentan sequías severas y un aumento en el riesgo de incendios forestales, el continente americano debe prepararse para lluvias torrenciales e inundaciones .

En países como Perú, Ecuador y Colombia, la presencia del "Super Niño" suele reducir drásticamente el caudal de los ríos y embalses, lo que pone en riesgo la generación de energía hidroeléctrica y la estabilidad del sector agrícola.

"Un nuevo pronóstico indica que existe una alta probabilidad de un fenómeno de ‘El Niño’ sobrecargado para este año, lo cual podría empujar las temperaturas a niveles récord", destaca el análisis técnico difundido por centros de investigación climática (según reportes de la sección meteorológica del Washington Post).

Esta advertencia se sustenta en que el fenómeno altera la formación de nubes y los vientos alisios, provocando que algunas áreas experimenten una disminución del hielo marino y olas de calor marinas prolongadas. Según los expertos, el impacto de estas condiciones se extiende hasta bien entrado el año 2027, lo que obliga a los gobiernos a implementar planes de resiliencia ante la posible pérdida de cosechas a gran escala.

La vulnerabilidad económica ante el "Súper Niño" es uno de los puntos que más preocupa a los organismos internacionales. De acuerdo con el Banco Mundial (Global Climate Risks Section), la afectación en la infraestructura por inundaciones y la escasez de agua para riego genera una presión inflacionaria en los precios de los alimentos básicos.

La atribución de estas crisis a los ciclos climáticos extremos permite a los científicos y economistas trazar rutas de mitigación, aunque la magnitud de un evento "Súper" suele desbordar los mecanismos de respuesta tradicionales en países en vías de desarrollo.

El "Súper Niño" altera gravemente el régimen de lluvias

Los meteorólogos reafirman que la vigilancia es constante, ya que el fenómeno altera gravemente el régimen de lluvias y la biodiversidad marina. De acuerdo con la Unión Geofísica Americana (AGU), el calentamiento de las capas superiores del océano limita la disponibilidad de nutrientes para las especies marinas, afectando la industria pesquera.

En este escenario de temperaturas récord, el "Súper Niño" de 2026 se presenta no solo como un desafío meteorológico, sino como una prueba crítica para la coordinación científica global frente a las consecuencias de un planeta en constante calentamiento.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA