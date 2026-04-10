El clima global está experimentando un cambio drástico que impactará directamente a las costas mexicanas durante los próximos meses de este año. Como habitantes de Jalisco, comprender a fondo estas alteraciones atmosféricas es vital para proteger nuestro patrimonio y a nuestras familias ante posibles desastres naturales inminentes.

Según los últimos reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 2026 viviremos una transición acelerada y poco común entre fenómenos climáticos globales. Las autoridades meteorológicas han encendido las alertas preventivas debido a la alta imprevisibilidad que este cambio brusco genera en la formación de tormentas tropicales.

Pasaremos rápidamente de las condiciones frías que caracterizan a “La Niña” a un posible y potente “El Niño” durante los meses de verano . Esta fluctuación térmica en las aguas oceánicas es el ingrediente principal para una temporada ciclónica que podría superar con creces los promedios históricos de los últimos años.

¿Qué hace verdaderamente atípica a la temporada 2026 en el Pacífico?

Históricamente, el Océano Pacífico registra una actividad ciclónica predecible, pero este año la incertidumbre es la regla general para todos los meteorólogos. La conocida barrera de predictibilidad primaveral hace que los modelos climáticos muestren escenarios muy variables, exigiendo una vigilancia constante y rigurosa por parte de las autoridades competentes.

La Secretaría de Marina (Semar) pronostica la formación de hasta 16 sistemas en nuestra cuenca, incluyendo al menos cuatro huracanes de categorías mayores . Estas cifras oficiales representan un riesgo latente, ya que la energía acumulada en el mar podría desencadenar meteoros altamente destructivos en periodos de tiempo muy cortos.

El calentamiento inusual de las aguas marinas frente a Jalisco y los estados vecinos actúa como combustible puro para estos fenómenos naturales. Cuando la temperatura de la superficie del mar supera los promedios habituales, las tormentas tropicales encuentran el ambiente perfecto para evolucionar rápidamente a huracanes devastadores.

El impacto directo y los principales riesgos para las costas de Jalisco

Municipios costeros clave como Puerto Vallarta, Cihuatlán y Cabo Corrientes deben mantener una vigilancia extrema ante la posible formación rápida de tormentas . La geografía particular de nuestra costa nos hace sumamente vulnerables a las marejadas ciclónicas y a las lluvias torrenciales que siempre acompañan a estos potentes sistemas.

La notable ausencia de vientos cortantes en la atmósfera, una característica típica de “El Niño”, permite que los huracanes ganen fuerza sin encontrar obstáculos. Esta condición meteorológica específica facilita lo que los expertos llaman "intensificación rápida", un fenómeno peligroso que deja muy poco margen de maniobra para las evacuaciones.

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Esto significa, en términos prácticos, que una simple depresión tropical podría convertirse en un huracán de categoría 3 o superior antes de tocar tierra jalisciense . Los lectores de El Informador deben saber que la prevención oportuna y la información verificada son nuestra mejor herramienta frente a la fuerza implacable de la naturaleza.

Tips rápidos y esenciales para prepararte ante esta temporada ciclónica:

• Arma una mochila de emergencia: Incluye documentos importantes en bolsas herméticas, agua embotellada, alimentos no perecederos, linterna y radio a pilas.

• Ubica tu refugio: Conoce las rutas de evacuación y los refugios temporales habilitados por Protección Civil en tu municipio.

• Protege tu hogar: Refuerza ventanas, limpia azoteas y asegura objetos sueltos.

• Infórmate: Mantente atento a los avisos oficiales y evita difundir rumores.

¿Cuándo debemos estar más alertas ante la llegada de los ciclones?

Aunque la temporada de huracanes inicia oficialmente el 15 de mayo, los meses de mayor riesgo histórico para nuestra región son agosto, septiembre y octubre . Durante este trimestre crítico, la temperatura del océano alcanza su punto máximo, coincidiendo exactamente con la fase más activa del desarrollo ciclónico en el Pacífico.

Las autoridades de Protección Civil de Jalisco ya trabajan arduamente en protocolos de respuesta rápida para mitigar cualquier impacto negativo en la población. Mantenernos informados y debidamente preparados no solo es una responsabilidad civil, sino la mejor manera de garantizar nuestra seguridad integral en esta atípica temporada 2026.

Aunque la temporada de huracanes inicia oficialmente el 15 de mayo, los meses de mayor riesgo histórico para nuestra región son agosto, septiembre y octubre. NTX / ARCHIVO

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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