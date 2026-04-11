El minero Francisco Zapata Nájera de 42 años, quien fue rescatado luego de permanecer atrapado a 300 metros de profundidad por espacio de 13 días en una mina de Sinaloa, fue dado de alta del hospital donde había sido internado para recuperar su salud. Su primera petición fue que lo llevaran a la playa a contemplar el mar.

¿Por qué hospitalizaron al minero Francisco Zapata Nájera?

Zapata Nájera, trabajador de la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, sólo permaneció dos días bajo cuidados médicos a causa del cuadro severo de deshidratación que presentó al ser extraído por un grupo de rescatistas militares y civiles el pasado miércoles ocho de abril.

El gerente administrativo de la mina, Álvaro Vargas Miranda, explicó que a Francisco Zapata, quien se convirtió en uno de los tres trabajadores que se han logrado rescatar luego de la tragedia del pasado 25 de marzo, se le practicaron diversos estudios médicos y se determinó darlo de alta el viernes pasado.

Señaló que aún se continúa con los trabajos de extracción de agua y lodo de los túneles de la mina Santa Fe , sobre todo de una sección donde se presume puede estar resguardado el cuarto y último minero que quedó atrapado, por lo que se espera encontrarlo con vida.

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¿Cómo fue el rescate del minero Francisco Zapata?

La semana pasada, se confirmó que a una profundidad de trescientos metros, uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe resistió trece días bajo tierra dentro de una cápsula de aire que le permitió sobrevivir y ser rescatado.

Francisco Zapata recibió previamente, antes de ser llevado en un helicóptero a un hospital, una valoración médica y energéticos dadas las condiciones precarias de salud que presentó al ser extraído entre los túneles inundados de la mina por varios equipos de rescate.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa informó que el rescate de este minero originario de Santiago Papasquiaro, Durango, motiva a los diversos cuerpos civiles y militares que trabajan sin descanso para poder ubicar al cuarto y último trabajador que permanece atrapado.

JM

