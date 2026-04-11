AICM: ¿Qué artículos no puedes llevar en el equipaje y cuáles están permitidos?

En caso de que acudas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para viajar por trabajo o vacaciones, ten en cuenta que existen diferentes artículos permitidos, prohibidos y restringidos en el equipaje de mano y documentado.De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), dicha clasificación es debido a la seguridad de la pasajera o del pasajero, y de las y los demás. La lista abarca más de 150 cosas, como alimentos, herramientas de campamento o deportivas, médicas, misceláneas, inflamables o explosivas y armas de fuego.AlimentosAlusivo a la primera clase de objetos, la gran mayoría están permitidos, por ejemplo:• Bebidas alcohólicas (Nada más si el contenido es inferior a 100 mililitros [ml]) • Chocolate en crema, líquido o sólido • Comida enlatada • Dulces típicos • Queso crema y sólidoHerramientas y hogarEn esta categoría están permitidas botellas de plástico, cables, cinta canela, extensiones eléctricas, linternas y medicamentos, entre otras.Existen algunas restricciones tales como detergentes y termómetros, cuyas condiciones deben ser consultadas con la aerolínea. De campamento o deportivasAl igual que la comida, casi todo está permitido como:• Arcos • Artes marciales • Ballestas • Balones desinflados • Bates de béisbol • Bolas de billar y boliche • Cañas de pescar • Cascos • Dardos o flechas • Palos de golf y hockey • Patines • Patinetas • Pelotas de golf • Raquetas • RemosHay restricciones con referencia a navajas automáticas, paracaídas y trofeos de caza.MisceláneasLos artículos permitidos son hamacas, jabón en polvo, palo selfie, paraguas, toallas húmedas para bebé, etcétera. Las restricciones son animales vivos, instrumentos musicales, spray de defensa personal, etc. A partir de aquí, está prohibido para las viajeras y los viajeros empacar:• Armas reales camufladas y destapadas • Artefactos explosivos como granadas • Bengalas • Cerillos • Cigarros electrónicos • Cohetes • Combustibles • Dinamita • Encendedores • Extintor de incendios • Insecticidas • Municiones • Pólvora • ProyectilesEn cuanto a herramientas, también está prohibido empacar:• Cinta americana • Cloro • Disolvente para pintura • ImanesJM