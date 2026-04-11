AICM: ¿Qué artículos no puedes llevar en el equipaje y cuáles están permitidos?

En caso de que acudas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para viajar por trabajo o vacaciones, ten en cuenta que existen diferentes artículos permitidos, prohibidos y restringidos en el equipaje de mano y documentado.

¿Qué artículos sí puedes empacar en tu maleta según el AICM?

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), dicha clasificación es debido a la seguridad de la pasajera o del pasajero, y de las y los demás. La lista abarca más de 150 cosas, como alimentos, herramientas de campamento o deportivas, médicas, misceláneas, inflamables o explosivas y armas de fuego.

Alimentos

Alusivo a la primera clase de objetos, la gran mayoría están permitidos, por ejemplo:

• Bebidas alcohólicas (Nada más si el contenido es inferior a 100 mililitros [ml])

• Chocolate en crema, líquido o sólido

• Comida enlatada

• Dulces típicos

• Queso crema y sólido

Herramientas y hogar

En esta categoría están permitidas botellas de plástico, cables, cinta canela, extensiones eléctricas, linternas y medicamentos , entre otras.

Existen algunas restricciones tales como detergentes y termómetros, cuyas condiciones deben ser consultadas con la aerolínea.

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De campamento o deportivas

Al igual que la comida, casi todo está permitido como:

• Arcos

• Artes marciales

• Ballestas

• Balones desinflados

• Bates de béisbol

• Bolas de billar y boliche

• Cañas de pescar

• Cascos

• Dardos o flechas

• Palos de golf y hockey

• Patines

• Patinetas

• Pelotas de golf

• Raquetas

• Remos

Hay restricciones con referencia a navajas automáticas, paracaídas y trofeos de caza.

Misceláneas

Los artículos permitidos son hamacas, jabón en polvo, palo selfie, paraguas, toallas húmedas para bebé, etcétera. Las restricciones son animales vivos, instrumentos musicales, spray de defensa personal, etc.

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¿Qué está PROHIBIDO empacar en el equipaje documentado y de mano?

A partir de aquí, está prohibido para las viajeras y los viajeros empacar:

• Armas reales camufladas y destapadas

• Artefactos explosivos como granadas

• Bengalas

• Cerillos

• Cigarros electrónicos

• Cohetes

• Combustibles

• Dinamita

• Encendedores

• Extintor de incendios

• Insecticidas

• Municiones

• Pólvora

• Proyectiles

En cuanto a herramientas, también está prohibido empacar:

• Cinta americana

• Cloro

• Disolvente para pintura

• Imanes

JM