De nueva cuenta en Sinaloa, específicamente en su capital Culiacán, se registró un ataque a balazos que dejó como saldo a dos personas muertas y a una mujer herida. Estos son los detalles del crimen:

La Fiscalía General del Estado investiga el asesinato a balazos de dos personas del sexo masculino sobre el bulevar Francisco I. Madero, en el segundo cuadro de la ciudad de Culiacán; en el ataque, una mujer que viajaba en un autobús de pasajeros se convirtió en víctima colateral al resultar herida por esquirlas.

Según la información que se conoce, el camión de transporte urbano en el que viajaba la mujer de 62 años, cuya identidad se mantiene en reserva, circulaba por el mismo bulevar, en la zona conocida como Caseta Cuatro, cuando resultó herida, por lo que paramédicos de la Cruz Roja la atendieron.

De acuerdo con los datos que se dieron a conocer, la salud de la mujer no corre riesgos .

La mujer es una víctima colateral del ataque a balazos contra los ocupantes de un vehículo Mazda, de color blanco y de modelo reciente, quienes resultaron muertos.

Se conoce que uno de ellos, de nombre Cristian "N" y que conducía la unidad, logró bajar del vehículo, pero cayó muerto a escasos metros al intentar huir, mientras que su acompañante quedó sin vida en el asiento del copiloto .

Los peritos en balística de la Fiscalía General del Estado recopilaron varios casquillos percutidos que quedaron esparcidos sobre la calle, en la colonia Las Vegas, en la capital del estado.

Rubén Rocha anuncia operativo para fortalecer cuerpos de seguridad

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dijo que se diseña un operativo especial en la zona sur del estado para fortalecer a los cuerpos de seguridad municipales, ante los hechos de violencia que se han centrado en Escuinapa, en contra de elementos de la policía, en donde han sido privados de la vida cinco elementos.

Dio a conocer que ya tiene instrucciones el secretario de Seguridad Pública del Estado, general Sinuhe Téllez López, de poner en práctica acciones que refuercen la presencia policiaca en los municipios del sur del estado.

La medida, según se conoció, derivó del hecho de que, en forma sorpresiva, en el municipio de Escuinapa, a raíz de los ataques de grupos armados contra los elementos de seguridad, un total de 30 agentes preventivos y de tránsito presentaron renuncias voluntarias o iniciaron sus jubilaciones anticipadas.

Ante esta desbandada de personal de seguridad, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Escuinapa, Rosario Guadalupe García Camacho, reveló que solo dispone actualmente de una fuerza de 49 elementos activos, de los cuales 28 cubren funciones viales.

Citó que, en forma sorpresiva, siete agentes preventivos, con menos de seis meses de servicio, presentaron sus renuncias voluntarias; el resto metieron sus solicitudes de jubilación anticipada y otros presentaron sus bajas definitivas de la corporación.

El miércoles pasado, un nuevo elemento de la Policía Municipal de Escuinapa, de nombre Pablo "N", fue asesinado a balazos al concluir su turno y dirigirse a su casa. Con este hecho, suman cinco elementos de la corporación que han sido privados de la vida en un lapso de solo nueve días, entre ellos el subdirector, Esteban Gutiérrez Mazariego.

Las autoridades de seguridad de Escuinapa confirmaron que el agente, Pablo "N", fue seguido por un motociclista armado, el cual le disparó a corta distancia cuando este llegaba a su casa, en la calle 12 de octubre, donde quedó muerto.

Con las detonaciones del arma de fuego, vecinos del sector salieron a ver qué había sucedido y encontraron tirado en el suelo al agente de la policía, por lo que reportaron el hecho de violencia, sin que los cuerpos de auxilio pudieran brindarle ayuda, ya que este no presentaba signos vitales.

El pasado 31 de marzo, el subdirector operativo de la Policía Municipal de Escuinapa, Gutiérrez Mazariego, en compañía de sus escoltas y su chofer, fueron atacados por un grupo armado, cuando circulaban por la carretera Mazatlán-Tepic, cerca de la comunidad de Tecualilla.

A causa de las detonaciones de las armas automáticas de sus atacantes, en el lugar de los hechos perdió la vida el jefe policiaco, así como los agentes Juan Antonio Rosas González, Sergio Pérez Rivera y Ulises García Notales.

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