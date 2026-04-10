La salud visual de las personas podría estar en riesgo por un enemigo inesperado: un virus marino que saltó de los mariscos y pescados a los humanos . Este patógeno, que causaba "muertes silenciosas" en la acuicultura, hoy provoca inflamaciones oculares severas que podrían derivar malestares oculares graves si no se actúa ante los primeros síntomas.

El aumento de enfermedades oculares en China ha encendido las alertas entre médicos y especialistas , luego de que investigaciones recientes vincularan estos casos con un virus de origen marino .

Una investigación publicada en la revista Nature Communications, liderada por la University College London (UCL), identificó la posible relación entre la enfermedad ocular denominada uveítis anterior viral hipertensiva ocular persistente (POH-VAU) y el nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV) .

¿De dónde proviene el nodavirus?

Este virus, común en entornos acuáticos, ha sido detectado tanto en especies de cultivo como en fauna silvestre a nivel global. Según el estudio, la evidencia sugiere un posible salto interespecie, lo que explicaría su reciente impacto en la salud humana.

Los datos epidemiológicos analizados revelan que el 71.4% de los casos investigados compartían antecedentes de exposición directa a animales acuáticos, como el marisco y pescados .

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, el nodavirus de mortalidad encubierta es un agente viral relacionado con la familia Nodaviridae, aunque no está formalmente clasificado dentro de ella. Este virus puede propagarse en aguas dulces, salobres y marinas.

Fue identificado por primera vez en 2009 en China, afectando principalmente a camarones de la especie Litopenaeus vannamei. Su comportamiento se caracterizaba por provocar una "muerte silenciosa", ya que los animales desaparecían sin signos visibles en los estanques de cultivo.

Durante años, su estudio se limitó a círculos especializados en acuicultura. Sin embargo, recientes investigaciones apuntan a su evolución y posible adaptación al organismo humano.

¿Cómo se manifiesta el nodavirus en humanos?

La infección asociada al CMNV se manifiesta principalmente como uveítis viral anterior, una inflamación severa del ojo. Esta condición puede derivar en hipertensión ocular persistente, lo que aumenta el riesgo de daño visual irreversible si no se trata oportunamente .

Entre los síntomas más frecuentes destacan:

Visión borrosa persistente

Enrojecimiento ocular continuo

Dolor ocular

Sensibilidad a la luz

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA