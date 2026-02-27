Pensión IMSS: Estas personas pueden recibir pago DOBLE en marzo 2026

Millones de personas adultas mayores en México podrían recibir un ingreso superior al habitual durante marzo de 2026, siempre y cuando cumplan con un requisito específico: estar dadas de alta como pensionadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, al mismo tiempo, ser beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El llamado “pago doble” no corresponde a un aumento permanente en el monto de la pensión del IMSS, sino a la coincidencia en las fechas de depósito de ambos apoyos.

Por un lado, el instituto realiza el pago mensual ordinario a sus pensionados; por otro, el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dispersa el apoyo bimestral del programa social dirigido a personas de 65 años y más.

¿Quiénes recibirán pago doble?

La medida no aplica de manera automática para todos los jubilados. Únicamente podrán acceder a este ingreso acumulado quienes:

Estén registrados como pensionados del IMSS.

Formen parte del padrón activo de la Pensión para el Bienestar.

De acuerdo con el calendario preliminar, el IMSS tiene programado el pago correspondiente a marzo para el lunes 2 de ese mes. En tanto, la Secretaría del Bienestar aún debe confirmar el cronograma oficial de depósitos del programa social, que usualmente se organiza por orden alfabético según la inicial del primer apellido.

En procesos anteriores, la dispersión ha comenzado también los primeros días del mes, por lo que existe la posibilidad de que ambos recursos coincidan en fechas similares, generando así el llamado pago doble.

¿Qué hacer si no se recibe el depósito?

Las autoridades recomiendan verificar primero el estado de cuenta bancaria. En caso de no recibir el apoyo del programa social y considerar que se cumplen los requisitos, las personas pueden comunicarse a la línea de atención de la Secretaría del Bienestar al 800 639 4264 para recibir orientación.

También se exhorta a la población adulta mayor y a sus familiares a mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales para evitar caer en fraudes o información falsa relacionada con supuestos pagos extraordinarios.

Especialistas en finanzas personales sugieren que este ingreso adicional sea utilizado con responsabilidad. Destinar una parte a gastos médicos, compra de medicamentos, pago de servicios o liquidación de deudas pequeñas puede contribuir a fortalecer la estabilidad económica del hogar.

Si bien el depósito conjunto representa un alivio temporal para muchas familias, es importante recordar que no se trata de un ajuste estructural en la pensión, sino de la coincidencia de dos apoyos distintos. La recomendación central es planificar el gasto y priorizar necesidades esenciales para aprovechar al máximo este ingreso extraordinario.

SV