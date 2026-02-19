La Pensión del Bienestar para adultos mayores está a la vuelta de la esquina y con el objetivo de ayudarles a cubrir gastos básicos y mejorar su calidad de vida, para este grupo se garantiza un ingreso bimestral de seis mil 400 pesos.

En 2026 los pagos seguirán llegando puntualmente, por lo que es vital conocer el calendario oficial y los requisitos para no perder el beneficio. El próximo depósito corresponde al segundo bimestre (marzo-abril) y, aunque la Secretaría del Bienestar aún no publica las fechas oficiales, se espera que los depósitos arranquen este lunes 2 de marzo.

Entre los programas que efectuarán depósitos durante marzo destacan: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con un pago bimestral de tres mil 300 pesos y la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega tres mil 100 pesos cada dos meses.

Calendario tentativo de pagos de marzo-abril

Letra Día A Lunes 2 B Martes 3 C Miércoles 4 D Jueves 5 E Viernes 6 F Lunes 9 G Martes 10 H, I Miércoles 11 J Jueves 12 K, L Viernes 13 No habría pago por ser día festivo Lunes 16 M Martes 17 N, Ñ Miércoles 18 P Jueves 19 Q Viernes 20 R Lunes 23 S Martes 24 T Miércoles 25 U Jueves 26 V Viernes 27 W, X Lunes 30 Y, Z Martes 31

¿Cómo consultar tu fecha exacta de depósito?

Puedes conocer tu día exacto de depósito ingresando tu CURP en el portal oficial www.gob.mx/bienestar o acudiendo a uno de los Módulos del Bienestar, donde personal capacitado te brindará asistencia.

¿Cómo consultar tu saldo?

Descarga la app del Banco del Bienestar ( Play Store o App Store ).

( o ). Acepta los términos y condiciones.

Ingresa tu número de celular.

Escribe los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP.

Crea y confirma una contraseña.

En el menú, selecciona “Consultar saldo”.

¿Cuántos pagos restan en 2026?

Tercer depósito: Mayo-junio

Cuarto depósito: Julio-agosto

Quinto depósito: Septiembre-octubre

Sexto y último depósito: Noviembre-diciembre

