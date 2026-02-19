La Pensión del Bienestar para adultos mayores está a la vuelta de la esquina y con el objetivo de ayudarles a cubrir gastos básicos y mejorar su calidad de vida, para este grupo se garantiza un ingreso bimestral de seis mil 400 pesos.En 2026 los pagos seguirán llegando puntualmente, por lo que es vital conocer el calendario oficial y los requisitos para no perder el beneficio. El próximo depósito corresponde al segundo bimestre (marzo-abril) y, aunque la Secretaría del Bienestar aún no publica las fechas oficiales, se espera que los depósitos arranquen este lunes 2 de marzo.Entre los programas que efectuarán depósitos durante marzo destacan: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con un pago bimestral de tres mil 300 pesos y la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega tres mil 100 pesos cada dos meses. Puedes conocer tu día exacto de depósito ingresando tu CURP en el portal oficial www.gob.mx/bienestar o acudiendo a uno de los Módulos del Bienestar, donde personal capacitado te brindará asistencia. EE