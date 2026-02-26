Jueves, 26 de Febrero 2026

Pensión IMSS: Así puedes cobrar en marzo 2026 gracias a la Ley 73 y la Ley 97

Este ingreso resulta clave para que las y los adultos mayores cubran gastos del primer trimestre y organicen sus finanzas

Por: El Informador

El IMSS recomienda prever los retiros con anticipación. EL INFORMADOR/ ARCHIVO.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alista el segundo depósito del año para pensionados bajo los regímenes de Ley 73 y Ley 97. Para marzo de 2026 no existen diferencias en el calendario entre ambos esquemas, por lo que el pago se realizará en la misma fecha para todos los beneficiarios.

Este ingreso resulta clave para que las y los adultos mayores cubran gastos del primer trimestre y organicen sus finanzas, por lo que el organismo federal publicó con anticipación el calendario oficial.

¿Cuándo se deposita la pensión de marzo 2026?

Debido a que el 1 de marzo cae en domingo, el depósito se recorrerá al lunes 2 de marzo de 2026, primer día hábil del mes.

A partir de esa fecha, los pensionados podrán disponer de su dinero mediante:

  • Depósito en cuenta bancaria.
  • Retiro en ventanilla, según la modalidad elegida.

El IMSS recomienda prever los retiros con anticipación, ya que durante los primeros días de cada mes suele registrarse alta afluencia en sucursales bancarias.

¿Qué hacer si no recibes el pago?

Si el depósito no se refleja el 2 de marzo, los pensionados pueden:

  • Comunicarse al 800 623 23 23, opción 3.
  • Acudir a su Subdelegación del IMSS.
  • Presentarse en su Unidad de Medicina Familiar para solicitar la revisión del estatus y gestionar depósitos no cobrados.

Con ello, el Instituto busca garantizar que los beneficiarios reciban su pensión sin contratiempos durante marzo de 2026.

