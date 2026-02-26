Pensión IMSS: Así puedes cobrar en marzo 2026 gracias a la Ley 73 y la Ley 97

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alista el segundo depósito del año para pensionados bajo los regímenes de Ley 73 y Ley 97. Para marzo de 2026 no existen diferencias en el calendario entre ambos esquemas , por lo que el pago se realizará en la misma fecha para todos los beneficiarios.

Este ingreso resulta clave para que las y los adultos mayores cubran gastos del primer trimestre y organicen sus finanzas, por lo que el organismo federal publicó con anticipación el calendario oficial.

¿Cuándo se deposita la pensión de marzo 2026?

Debido a que el 1 de marzo cae en domingo, el depósito se recorrerá al lunes 2 de marzo de 2026, primer día hábil del mes.

A partir de esa fecha, los pensionados podrán disponer de su dinero mediante:

Depósito en cuenta bancaria.

Retiro en ventanilla, según la modalidad elegida.

El IMSS recomienda prever los retiros con anticipación , ya que durante los primeros días de cada mes suele registrarse alta afluencia en sucursales bancarias.

¿Qué hacer si no recibes el pago?

Si el depósito no se refleja el 2 de marzo, los pensionados pueden:

Comunicarse al 800 623 23 23, opción 3.

Acudir a su Subdelegación del IMSS.

Presentarse en su Unidad de Medicina Familiar para solicitar la revisión del estatus y gestionar depósitos no cobrados.

Con ello, el Instituto busca garantizar que los beneficiarios reciban su pensión sin contratiempos durante marzo de 2026.

SV