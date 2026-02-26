Pensión IMSS: Así puedes cobrar en marzo 2026 gracias a la Ley 73 y la Ley 97

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alista el segundo depósito del año para pensionados bajo los regímenes de Ley 73 y Ley 97. Para marzo de 2026 no existen diferencias en el calendario entre ambos esquemas, por lo que el pago se realizará en la misma fecha para todos los beneficiarios.Este ingreso resulta clave para que las y los adultos mayores cubran gastos del primer trimestre y organicen sus finanzas, por lo que el organismo federal publicó con anticipación el calendario oficial.Debido a que el 1 de marzo cae en domingo, el depósito se recorrerá al lunes 2 de marzo de 2026, primer día hábil del mes.A partir de esa fecha, los pensionados podrán disponer de su dinero mediante:El IMSS recomienda prever los retiros con anticipación, ya que durante los primeros días de cada mes suele registrarse alta afluencia en sucursales bancarias.Si el depósito no se refleja el 2 de marzo, los pensionados pueden:Con ello, el Instituto busca garantizar que los beneficiarios reciban su pensión sin contratiempos durante marzo de 2026.SV