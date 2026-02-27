Cada viernes es una nueva oportunidad para tentar a la suerte con el Sorteo Superior de la Lotería Nacional, uno de los sorteos más esperados por los amantes del azar. En esta ocasión, la edición número 2874 se celebra este viernes 27 de febrero de 2026, ofreciendo a los participantes la posibilidad de ganar un atractivo premio mayor.

El Sorteo Superior ha ganado popularidad entre los jugadores frecuentes gracias a sus importantes premios y su carácter conmemorativo.

El premio mayor que estará en juego este viernes asciende a 17 millones de pesos, distribuidos en dos series, lo que representa una excelente oportunidad para quienes compren su cachito. Si la suerte te acompaña, podrías convertirte en uno de los grandes ganadores de este emblemático sorteo que semana tras semana mantiene viva la tradición y la esperanza de miles de personas.

Participar es muy sencillo: puedes adquirir tu boleto en los puntos de venta autorizados o a través de la página oficial de la Lotería Nacional. Con tan solo 40 pesos por cachito, podrías ser el próximo afortunado en cambiar tu vida.

SV