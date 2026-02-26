Pensión Bienestar: Así puedes consultar tu saldo fácil y rápido

La Pensión Bienestar, uno de los apoyos sociales con mayor cobertura en México dirigido a personas adultas mayores, mujeres y sectores en situación de vulnerabilidad, pone a disposición de sus beneficiarios distintos canales oficiales y prácticos para consultar el saldo de su apoyo económico sin tener que acudir físicamente a una sucursal bancaria, a través de opciones telefónicas y digitales.

Con el objetivo de evitar filas y simplificar la rutina de millones de derechohabientes, la Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar han implementado mecanismos accesibles que permiten verificar de manera ágil y segura el monto disponible en la Tarjeta del Bienestar, instrumento mediante el cual se realiza el depósito bimestral de este programa social.

En ese sentido, se habilitó la aplicación móvil oficial del Banco del Bienestar, una plataforma digital que permite conocer el saldo disponible y consultar los movimientos de la cuenta directamente desde un teléfono celular, sin necesidad de hacer filas, realizar llamadas telefónicas o acudir a un cajero automático.

Disponible sin costo para dispositivos con sistema Android y iOS, esta herramienta forma parte de la estrategia del Gobierno de México para modernizar los servicios financieros destinados a quienes reciben apoyos sociales, particularmente personas adultas mayores y usuarios con movilidad reducida.

Consulta de saldo: paso a paso desde tu celular

La app del Banco del Bienestar brinda a los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores —así como a quienes forman parte de otros esquemas sociales como pensiones para personas con discapacidad o Mujeres Bienestar— la posibilidad de revisar su saldo y movimientos bancarios sin acudir a una sucursal.

El primer paso consiste en descargar la aplicación oficial desde la tienda correspondiente a tu dispositivo: Google Play si utilizas Android o App Store en el caso de iPhone.

Una vez instalada, el proceso de registro y activación contempla los siguientes pasos:

Ingresar a la app y aceptar los términos y condiciones de uso.

Capturar tu número de teléfono celular.

Escribir los 16 dígitos de la Tarjeta del Bienestar junto con el NIP que utilizas en cajeros automáticos.

Generar una contraseña segura y confirmar los datos proporcionados.

Al concluir el procedimiento, la tarjeta quedará asociada a la aplicación, lo que permitirá consultar el saldo en tiempo real y revisar los movimientos recientes desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Funciones disponibles en la app

Además de verificar el monto disponible, la aplicación ofrece otras utilidades, como:

Consultar el historial de operaciones realizadas con la Tarjeta del Bienestar.

Revisar las fechas en que se efectuaron los depósitos más recientes.

Llevar un seguimiento del dinero sin salir de casa.

Para muchos usuarios, estas funciones resultan clave al momento de organizar gastos y confirmar que los depósitos bimestrales se reflejaron correctamente en su cuenta.

Aunque la aplicación móvil se posiciona como la opción más práctica, existen otros medios oficiales para consultar el saldo de la Pensión Bienestar, como la llamada gratuita al número 800 900 2000, disponible las 24 horas del día.

En cualquier caso, se recomienda utilizar exclusivamente canales oficiales y evitar compartir datos personales en sitios web o enlaces no verificados, a fin de prevenir fraudes.

YC