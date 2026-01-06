El pintoresco pueblo cerca de Puerto Vallarta que puedes visitar sin gastar mucho dinero

Sayulita, que fue designado como Pueblo Mágico en 2015, es ideal para los amantes de la playa y del surf, viajeros que buscan un ambiente relajado, quienes disfrutan de la buena comida, la cultura local y la vida nocturna. Su atractivo bohemio, artístico y su atmósfera única con influencias hippies y artísticas vuelve este lugar un destino maravilloso.

¿Qué puedes hacer en este lugar?

Uno de las atracciones principales de este pueblo es la práctica de surf, por lo que puedes aprender y practicar gracias a sus olas consistentes, o simplemente mirar el espectáculo de los sufistas expertos. Pero si lo que deseas es aprender, alquilar las tablas es más barato que una clase como tal.

Visitar el Campamento Tortuguero, que forma parte de un proyecto comunitario enfocado en la conservación de tortugas marinas. Si tiene suerte de ir en la temporada, es posible presenciar la liberación de crías al atardecer, una experiencia sin igual.

Senderismo en la playa Los Muertos, una caminata de 10-15 minutos desde el Centro te lleva a esta playa de oleaje más tranquilo y de acceso gratuito.

Realizar caminatas por el pueblo, recorriendo las calles decoradas y empedradas, y visitar la plaza principal donde podrás encontrar mercados artesanales y galerías de arte huichol.

Por la noche el ambiente no decae, pues la vida nocturna es muy animada, visita los bares locales donde puedes encontrar shows de música en vivo

Hospedaje

Aunque Sayulita tiene hoteles boutique de lujo, hay alternativas para presupuestos ajustados. Las opciones más viables son los hostales y acampar en zonas específicas para esto, donde es posible encontrar espacios desde 350 a 400 pesos por noche aproximadamente.

La otra opción es hospedarse mediante Airbnb, donde podrás encontrar alojamientos básicos o habitaciones en casas locales con precios más baratos que en un hotel, si se reserva con antelación.

Comidas

Es un hecho que los restaurantes con vista directa al mar en la playa principal son mucho más costosos que otros lugares, como lo son las opciones locales: restaurantes pequeños con las 3 B “buenos, bonitos y baratos”, o también los puestos callejeros en las calles principales (como avenida Revolución); encontrarás tacos de birria o asada desde 20 a 25 pesos.

¿Cómo llegar?

Puedes llegar a este destino por medio de vuelos con destino al aeropuerto más cercano que es el de Puerto Vallarta (PVR). Evita los taxis privados si no quieres gastar mucho en el traslado.

Los autobuses públicos son la opción más económica, puedes tomarlos afuera del aeropuerto, cruzando el puente peatonal, o frente a centros comerciales como Walmart o Sam’s Club en Puerto Vallarta.

También puedes llegar por la carretera Federal 200, conectando con Puerto Vallarta y otros destinos de la Riviera Nayarit, ya sea desde tu auto personal o en autobuses de la central camionera, que son un poco más baratos que los vuelos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR