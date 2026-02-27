Pensión Bienestar: En estos bancos pagas menos comisión para cobrar en marzo 2026

Las personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán en marzo de 2026 el depósito correspondiente al bimestre marzo–abril. Aunque el retiro del recurso es gratuito en cajeros del Banco del Bienestar, quienes decidan disponer de efectivo en otras instituciones financieras deberán cubrir una comisión que varía según el banco.

Ante la alta afluencia que suele registrarse en días de pago, autoridades han reiterado que la tarjeta del programa puede utilizarse en cajeros automáticos de distintos bancos del país. Sin embargo, hacerlo fuera de la red del Banco del Bienestar implica un cobro adicional por uso de infraestructura, por lo que comparar tarifas puede representar un ahorro relevante para los adultos mayores.

Bancos donde la comisión es más baja

El depósito del apoyo federal se realiza directamente en la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar, institución donde los retiros y consultas de saldo no generan costo alguno. No obstante, en caso de optar por otro banco, el sistema mostrará en pantalla la comisión antes de confirmar la operación.

De acuerdo con tabuladores vigentes para 2026, las comisiones aproximadas por retiro en cajeros de otras instituciones son las siguientes:

Banco Azteca: entre 12 y 26 pesos.

Inbursa: alrededor de 15 a 22 pesos.

Banjército: cerca de 16 pesos.

BanCoppel: aproximadamente 15 a 18 pesos.

BanBajío: entre 20 y 23 pesos.

Bancos donde la comisión es más alta

Citibanamex: alrededor de 26 a 31 pesos.

Santander México: entre 27 y 35 pesos.

Scotiabank México: cerca de 30 pesos.

Banorte: entre 30 y 34 pesos.

HSBC México: hasta 38 pesos.

BBVA México: entre 33 y 38 pesos.

En términos comparativos, las comisiones más bajas suelen encontrarse en Banco Azteca, Inbursa, Banjército y BanCoppel . En contraste, instituciones como BBVA México y HSBC México se ubican entre las más elevadas en este rubro.

La Secretaría de Bienestar ha insistido en que no es obligatorio retirar la totalidad del dinero el mismo día del depósito. El saldo permanece disponible en la cuenta, por lo que las personas beneficiarias pueden administrar sus disposiciones de efectivo conforme a sus necesidades y evitar filas innecesarias.

Por su parte, la Condusef recomienda verificar siempre el monto de la comisión en pantalla antes de aceptar la transacción . Si el usuario no está de acuerdo con el cargo informado, puede cancelar la operación sin que se realice el cobro.

Además del retiro en cajeros automáticos, la tarjeta del Bienestar permite realizar pagos directos en establecimientos con terminal bancaria, lo que evita el uso de efectivo y elimina el pago de comisión por disposición. También es posible consultar saldo sin costo en cajeros del banco emisor.

