Miércoles, 27 de Mayo 2026

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BTS en México 2027: Sheinbaum confirma regreso del grupo

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la agrupación de K-pop BTS regresará oficialmente a los escenarios mexicanos en 2027

Por: SUN .

La Presidenta y los integrantes de BTS en Palacio Nacional. FACEBOOK / Claudia Sheinbaum Pardo

La Presidenta y los integrantes de BTS en Palacio Nacional. FACEBOOK / Claudia Sheinbaum Pardo

El esperado regreso de BTS a México ya tiene fecha oficial para 2027 y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo dio a conocer. La intervención del Gobierno federal ante Corea del Sur asegura un concierto masivo que promete saldar la deuda con las miles de fanáticas que se quedaron sin boleto.

¿Cuándo regresa BTS a México? Sheinbaum confirma fecha

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró el encuentro que sostuvo en Palacio Nacional con integrantes de BTS y confirmó que la agrupación regresará a México en 2027, luego de que la agrupación compartió un video de su visita a Palacio Nacional.

La Mandataria recordó que decidió enviar una carta al presidente de Corea del Sur para solicitar apoyo y lograr una nueva presentación del grupo, debido a la alta demanda de boletos y las quejas de fanáticos que no pudieron asistir a sus conciertos.

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"Les gustó tanto México que decidieron regresar", afirmó Sheinbaum, quien destacó que la productora del grupo se puso en contacto con el Gobierno federal, particularmente con la Secretaría de Cultura, para organizar la visita.

Así fue la visita de BTS a Palacio Nacional

La Presidenta señaló que BTS aceptó acudir a Palacio Nacional para convivir brevemente con sus seguidores mexicanos y destacó la actitud de los artistas, a quienes describió como "jóvenes muy sencillos" y "nada pretenciosos".

"Se impresionaron de Palacio Nacional, se sacaban fotos por todos lados", comentó.

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Sheinbaum también consideró que parte del éxito internacional de la banda radica en los mensajes positivos que transmiten a sus seguidores, conocidos como "ARMY".

"Tiene mucha popularidad en México y en muchos lugares. Sus mensajes son muy positivos hacia la gente", expresó.

La Mandataria dijo que uno de los momentos más emotivos fue cuando los integrantes del grupo observaron a cientos de fanáticos reunidos en las inmediaciones de Palacio Nacional.

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Además, agradeció que la agrupación compartiera en redes sociales un video del encuentro, pues consideró que ello refleja que disfrutaron su estancia en México.

"Siempre van a ser bienvenidos en México", concluyó la Presidenta.

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