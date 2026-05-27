Marybel Villegas Canché Millones de trabajadores mexicanos podrían recibir más dinero cada mes si avanza una nueva iniciativa en la Cámara de Diputados que propone eliminar el pago de ISR para quienes ganen menos de 20 mil pesos mensuales. La medida busca aliviar la economía familiar y frenar el impacto de los impuestos en los ingresos básicos.

Diputada de Morena propone eliminar el ISR para ciertos trabajadores

La diputada Marybel Villegas Canché presentó una iniciativa para modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta y evitar que los trabajadores con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales continúen pagando el llamado ISR.

FACEBOOK/ Marybel Villegas Canché

La propuesta fue impulsada desde Quintana Roo y plantea crear un “mínimo vital”, concepto que busca proteger una parte del salario destinada a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte y servicios esenciales.

Actualmente, el Impuesto Sobre la Renta es descontado automáticamente del salario de millones de trabajadores en México y forma parte de los recursos que el Gobierno utiliza para financiar gasto público, programas sociales y funcionamiento institucional.

La legisladora argumentó que el sistema actual continúa gravando a personas que apenas logran cubrir sus gastos diarios, pese al aumento del costo de vida en diversas regiones del país.

“No podemos seguir permitiendo que quienes apenas sobreviven sean tratados como contribuyentes con capacidad económica plena”, aseguró la diputada.

¿Qué cambiaría si se aprueba la iniciativa?

La iniciativa propone modificar el artículo 90 de la Ley del ISR para establecer un límite al cobro de impuestos sobre ingresos destinados a la subsistencia de las personas.

En términos prácticos, eso significaría que trabajadores que ganen menos de 20 mil pesos mensuales podrían dejar de pagar ISR y, por lo tanto, recibir un salario neto más alto cada quincena o cada mes.

De acuerdo con cifras oficiales citadas en la propuesta, aproximadamente 9 de cada 10 trabajadores en México perciben ingresos inferiores a los 20 mil pesos mensuales, por lo que el impacto sería nacional.

La propuesta también busca evitar que todo ingreso sea gravado automáticamente, priorizando el bienestar económico de las familias antes que la recaudación fiscal sobre salarios considerados básicos.

X/@MarybelVillegas

El objetivo: fortalecer la economía de las familias mexicanas

Según la diputada de Morena, la eliminación del ISR para ciertos trabajadores no solo representaría un cambio legislativo, sino también una medida de justicia social.

La legisladora aseguró que en estados turísticos como Quintana Roo miles de familias destinan prácticamente todo su salario al pago de renta, alimentos, transporte y servicios básicos, por lo que reducir la carga fiscal podría generar un alivio económico inmediato.

Además, señaló que el aumento en el ingreso disponible permitiría a muchas personas destinar recursos a proyectos personales, educación, ahorro o atención médica.

La iniciativa también se suma a las discusiones recientes sobre salario mínimo, poder adquisitivo y condiciones laborales en México, temas que han tomado relevancia tras los aumentos en inflación y costo de vida registrados en los últimos años.

¿Qué es el ISR y por qué afecta el salario?

El ISR es un impuesto federal que se cobra sobre los ingresos obtenidos por personas físicas y empresas. En el caso de los trabajadores asalariados, el descuento se realiza directamente desde la nómina, por lo que el dinero retenido nunca llega íntegro al trabajador.

Ese recurso es utilizado por el Gobierno de México para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinado a gasto público, programas sociales, infraestructura y operación del Estado.

Sin embargo, la propuesta de Marybel Villegas Canché sostiene que quienes perciben ingresos bajos no deberían ser considerados contribuyentes con plena capacidad económica.

Por ahora, la iniciativa apenas fue presentada y deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente dentro de la Cámara de Diputados. Eso implica revisión en comisiones, discusión, posibles modificaciones y votación antes de convertirse en ley.

Hasta el momento, no existe una fecha oficial para su posible aprobación o entrada en vigor, pero el tema ya comenzó a generar debate entre trabajadores, especialistas fiscales y sectores políticos debido al posible impacto económico y presupuestal que tendría para el país.

Mientras tanto, millones de mexicanos observan con atención una propuesta que podría traducirse en algo muy concreto: recibir más dinero en su cuenta cada mes sin necesidad de un aumento salarial.

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BB