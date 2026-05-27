Narcocorridos prohibidos en CDMX: Se suma a Jalisco y esta lista de estados

Con 44 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes 26 de mayo de 2026 una serie de restricciones legales respecto a la música que realiza apología al delito; en específico al género conocido como “narcocorridos”. La iniciativa busca erradicar la difusión de mensajes que glorifiquen la violencia o al crimen organizado en eventos masivos, respondiendo a una creciente preocupación ciudadana. Con ello, los capitalinos se suman a las iniciativas que ya han implementado otros estados de la República Mexicana con respecto a este tipo de música.

La medida legislativa modifica directamente la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la capital del país. A través de esta reforma, las autoridades capitalinas negarán permisos de operación a cualquier evento que incluya repertorios musicales con apología del delito en su programación oficial.

Asimismo, los legisladores locales avalaron cambios sustanciales a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. El objetivo central de esta modificación es proteger a los menores de edad de contenidos que presenten actividades ilícitas como un modelo de vida aspiracional o exitoso.

Espacios donde el género queda vetado

La nueva prohibición abarca una lista de recintos y espacios de convivencia en las 16 alcaldías. A partir de el día de ayer, los corridos de este tipo no podrán sonar bajo ninguna circunstancia en conciertos, festivales musicales, ferias tradicionales ni palenques organizados dentro del territorio capitalino.

Las restricciones también aplican de manera estricta para recintos cerrados y de gran aforo comercial. Esto incluye auditorios, estadios deportivos y cualquier otro recinto de espectáculos que requiera autorización, licencia o permiso del gobierno de la Ciudad de México para operar legalmente.

El espacio público abierto también está contemplado detalladamente en la nueva legislación aprobada. Las plazas públicas, parques y los eventos masivos gratuitos autorizados por las alcaldías o el gobierno central deberán acatar esta normativa sin excepciones ni permisos especiales.

En el ámbito educativo, la restricción es absoluta para garantizar un entorno seguro y proteger a los estudiantes. Las escuelas, planteles educativos y cualquier actividad dirigida específicamente a niñas, niños y adolescentes tienen estrictamente prohibida la reproducción de estos géneros musicales.

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Explican detalles sobre la iniciativa

La diputada Laura Álvarez Soto, una de las principales promotoras de la iniciativa, aclaró la postura oficial del poder legislativo. Explicó detalladamente que la reforma no busca censurar un género musical en particular, sino impedir la promoción de conductas antisociales entre los jóvenes.

Durante la sesión parlamentaria, se definió legalmente el concepto de apología del delito para evitar futuros vacíos legales. Se determinó que este término abarca cualquier conducta o mensaje que exalte, justifique o normalice actividades delictivas, la violencia y acciones contrarias al orden jurídico.

Las autoridades capitalinas tendrán la facultad de intervenir en espacios públicos donde consideren que se glorifica al crimen organizado. Esta medida preventiva busca cortar de raíz la normalización de la violencia que afecta a diversas zonas vulnerables de la metrópoli.

Con esta aprobación histórica, la capital del país no actúa de forma aislada en el territorio nacional. Se suma a una fuerte tendencia legislativa y administrativa que ya opera con éxito en diversas entidades de la República Mexicana para pacificar los espacios públicos.

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La lista de estados con restricciones vigentes

A nivel nacional, diversas entidades han modificado sus marcos legales o emitido decretos para frenar la apología del delito. La lista de estados con prohibiciones específicas incluye:

Jalisco: Prohibió la difusión de música y mensajes relacionados con la violencia en eventos públicos desde el mes de abril

Prohibió la difusión de música y mensajes relacionados con la violencia en eventos públicos desde el mes de abril Michoacán: Implementó un decreto donde las multas económicas por apología del delito financian directamente a orquestas infantiles

Implementó un decreto donde las multas económicas por apología del delito financian directamente a orquestas infantiles Aguascalientes: Tipificó sanciones que van de seis meses a un año de cárcel para quienes inciten delitos en eventos

Tipificó sanciones que van de seis meses a un año de cárcel para quienes inciten delitos en eventos Estado de México y Quintana Roo: Municipios como Texcoco imponen penas de prisión, mientras Cancún niega permisos a estos conciertos

Estas medidas reflejan un esfuerzo coordinado entre distintos niveles de gobierno para pacificar los espacios de convivencia. Las autoridades buscan que la cultura y el entretenimiento sean herramientas de cohesión social y no de apología criminal.

Los promotores de espectáculos en la capital tendrán que adaptar sus carteleras a esta nueva realidad jurídica. El incumplimiento de estas normativas podría derivar en la clausura de recintos y la revocación definitiva de licencias comerciales.

Con la entrada en vigor de esta reforma, la Ciudad de México marca un precedente en su política cultural y de seguridad. El impacto de esta decisión reconfigurará la industria del entretenimiento en vivo durante los próximos años.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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