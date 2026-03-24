Pensión Bienestar 30-64 años: link y pasos para ubicar tu módulo de registro

El registro para la Pensión Bienestar dirigida a hombres y mujeres de 30 hasta los 64 años de edad que vivan con alguna discapacidad ya se encuentra disponible; por ello, aquí te decimos cómo puedes ubicar tu módulo.

De acuerdo con las autoridades, la inscripción a la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, que estará disponible del 23 al 29 de marzo, se debe realizar de forma presencial en los módulos instalados a lo largo de todo el territorio nacional.

¿En dónde se encuentran los módulos de registro a la Pensión Bienestar para personas con discapacidad?

A través de la página web oficial de Programas para el Bienestar se informó que los módulos pueden localizarse en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/bienestar .

Lo único que se debe hacer es acceder a la liga y encontrar el banner que dice "Ubica tu módulo". Al hacer clic, te redireccionará a otro sitio donde debes seleccionar tu entidad y tu municipio, dar clic en "No soy un robot" y luego en "Buscar". Después aparecerá la lista de módulos y sus ubicaciones exactas para que puedas acudir a realizar tu registro.

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El horario de atención es de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas. El registro se lleva a cabo respetando el orden del calendario compartido por la Secretaría del Bienestar:

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 y domingo 29 de marzo: Todas las letras

Calendario de registro de la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad. ESPECIAL

Para realizar el registro es necesario presentar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud.

Si la persona solicitante no puede acudir personalmente, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad?

Este apoyo del Gobierno federal realiza pagos bimestrales de 3 mil 300 pesos a través de las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios.

Cabe señalar que 24 entidades han firmado convenios de universalidad con el Gobierno de México para que el apoyo sea permanente, es decir, de los 0 a los 64 años de edad. Al cumplir 65 años, las personas con discapacidad pasan a ser beneficiarias automáticas de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Estas entidades son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Los ocho estados restantes (Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro) no cuentan con un convenio, por lo que el apoyo se entrega de los 0 hasta los 29 años de edad y continúa hasta los 64 años en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

De este modo, el apoyo de 30 a 64 años de edad es para hombres y mujeres que residan en estados con convenios de universalidad con el gobierno federal, y para aquellas personas que pertenezcan a comunidades vulnerables en cualquier estado del país.

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MB