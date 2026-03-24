Dos maestras de una escuela preparatoria en Michoacán fueron asesinadas por un alumno menor de edad que las acusó de hostigamiento.

Un adolescente de 15 años asesinó a tiros con un arma larga a dos maestras en una prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, porque, al parecer, no lo dejaron entrar por llegar tarde y dijo "lo hostigaban" .

Los informes preliminares refieren que el menor de edad, hijastro de un elemento de la Marina-Armada de México, perpetró el doble homicidio con un rifle AR-15.

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Testigos señalan que el adolescente ingresó y se fue directo contra las víctimas, a las que disparó con el fusil de asalto frente a los demás docentes y la comunidad estudiantil de la escuela privada "Anton Makarenko".

Tras el crimen, personal de la Fiscalía de Michoacán detuvo al menor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Liberan a 11 policías ligados a bloqueos en Michoacán

Un juez de control del estado de Michoacán dejó en libertad a los 11 policías municipales de Ecuandureo, detenidos el pasado 24 de febrero, luego de que participaran en los bloqueos que realizó el Cártel Nueva Generación, tras el abatimiento dos días antes de su líder, Rubén Oseguera Cervantes.

El juez, les concedió la suspensión del proceso y les dictó la libertad condicional.

Los 11 implicados fueron condicionados a residir en un lugar determinado (en el domicilio proporcionado a este órgano jurisdiccional); abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas y prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública (una vez a la semana en el municipio de Zamora).

Con relación a lo anterior, el juez ordenó que la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso deberá fijar la actividad, lugar y horarios, debiendo informarlo a este órgano jurisdiccional para notificar a los imputados y partes técnicas.

Por tanto, determinó que los imputados quedan sometidos a la vigilancia y supervisión de la unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso durante seis meses, por lo que deberán firmar una vez a la semana y abstenerse de viajar al extranjero.

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