Matehuala, San Luis Potosí, sigue siendo tendencia. Primero, porque se dio a conocer la desaparición de 7 trabajadores electricistas, que finalmente fueron localizados; pero hoy se dio a conocer que el director de la policía municipal fue detenido. Aquí los detalles del caso.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención del director de la policía municipal de Matehuala, Jorge "N", por presunta posesión de sustancias prohibidas , en el marco del operativo de fuerzas de seguridad el pasado lunes en la búsqueda de los siete electricistas desaparecidos en la zona.

Aunque versiones en redes señalan que el funcionario estuvo vinculado al secuestro de los siete jóvenes originarios de Cárdenas, en el comunicado emitido por la SSPC no se menciona esta situación y simplemente se habla del tema de haberlo sorprendido con estupefacientes.

¿Qué le encontraron?

Se detalló que al funcionario se le aseguraron 52 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 334 gramos, tres bolsas de "cristal" con un peso de 30 gramos, además de un vehículo oficial Nissan Versa.

Cabe destacar que hace apenas un par de años, en un operativo sorpresa por parte de la Guardia Civil Estatal (GCE), ingresaron a la comandancia municipal de Matehuala y detuvieron al entonces director por presuntos vínculos con grupos de la delincuencia; poco después fue que Jorge “N” fue designado como el nuevo titular de la corporación.

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Asimismo, cabe hacer mención de que en julio del 2023 también el exedil Iván Estrada fue detenido tras ser vinculado presuntamente con la delincuencia organizada, luego de que se filtró un audio en el que el entonces alcalde se ponía a las órdenes de un cártel criminal.

Asimismo, se investigó a las fuerzas municipales por el secuestro masivo de migrantes en ese mismo año.

Localizan con vida a siete electricistas

Los siete jóvenes electricistas desaparecidos en Matehuala fueron localizados este lunes con vida, informó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, aunque no se dieron a conocer detalles sobre dónde y en qué situación fueron hallados.

El anuncio de su ubicación se dio luego que el gobierno estatal informara de la implementación de un operativo sin precedentes para su búsqueda, el cual implicó el despliegue de 620 elementos de las fuerzas de seguridad, tres aeronaves y el gabinete de seguridad ampliado, encabezado por el gobernador, sesionando en Matehuala.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, refirió que se activaron todos los protocolos en materia de búsqueda de personas, se contactó a los familiares y se les ofreció los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) incluyendo asesoramiento jurídico y psicológico, así como acceso al Fondo de Alimentos y Hospedaje, y colaboración con el estado de Nuevo León, por la cercanía de la frontera con la vecina entidad a la zona en donde se habrían dado los hechos.

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