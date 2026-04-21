Pemex repara fuga de hidrocarburo en Yucatán tras denuncias de pescadores

En el muelle de arcos de Progreso, Yucatán, se reportó una fuga de hidrocarburos que fue notificada por pescadores al personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Marina (Semar).

¿Qué dijo Pemex sobre la fuga reportada por pescadores de Progreso?

Este martes 21 de abril del 2026, a través de un comunicado, Pemex dio a conocer que su personal especializado reparó y selló de forma definitiva un ducto marino que presentó una fuga de producto remanente a la altura de los pilares 35 sur y 35 norte del viaducto antiguo de Yucatán.

De acuerdo con la empresa, la fuga fue contenida en su totalidad y presuntamente no se registra presencia de hidrocarburo en las playas de la localidad.

Inicialmente, realizaron monitoreos en el área para ubicar el origen de la fuga y colocaron barreras de contención bajo el muelle.

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¿Cuándo se detectó la fuga de hidrocarburo en Yucatán?

El trabajo de limpieza y reparación comenzó el pasado 17 de abril, cuando se detectaron "pequeñas iridiscencias y burbujas", por lo que activaron protocolos de atención y contención del producto.

La semana pasada, Pemex admitió que una fuga en sus instalaciones fue la causante del derrame en el Golfo de México. Sin embargo, informó que la filtración había sido negada por las áreas operativas desde marzo, por falta de información e irregularidades en las bitácoras.

JM