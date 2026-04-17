Derrame de combustible en el Golfo de México: cronología de la contaminación de Pemex en el mar

El pasado 2 de marzo, las autoridades municipales de Pajapan, Veracruz, alertaron sobre un derrame de hidrocarburo en la región, que afectaba sus playas. Dos días después, la organización Greenpeace reportó presencia de combustible en 16 puntos costeros entre Veracruz y Tabasco.

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Pemex acumula incidentes y derrames en el Golfo de México

La refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, ha enfrentado diferentes incidentes que incluyen incendios, explosiones y derrames de hidrocarburos. A principios de marzo, se presentaron derrames de crudo en el Golfo de México vinculados a infraestructura petrolera, algunos de los cuales han afectado cientos de kilómetros de costa y ecosistemas marinos, con presencia de hidrocarburos y daños a la fauna.

El 26 de marzo pasado, un grupo interinstitucional informó que el derrame fue provocado por un barco no identificado y emanaciones naturales de dos chapopoteras de la zona del golfo.

Se detectó nuevo derrame en Veracruz

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este martes 14 de abril que activó un operativo de limpieza y monitoreo para atender la presencia de residuos de aceite detectados en el arroyo Hueleque, en inmediaciones de las colonias Chapultepec y 27 de Septiembre en Poza Rica, Veracruz, debido al rebosamiento de cárcamos naturales que provocaron las intensas lluvias.

La petrolera también reportó la presencia de hidrocarburo en cuerpos de agua a la altura de la comunidad de Benito Juárez, en el municipio de Coatzintla, que afectan la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) ubicada en Corralillos, en ese mismo municipio veracruzano.

Pemex admite que derrame se originó por fuga en sus ductos

Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió este jueves 16 de abril por la noche que el derrame reportado desde inicios de febrero de 2026, y que todavía sigue dejando estragos, se originó por una fuga detectada en uno de sus ductos, el complejo Cantarell.

La declaración fue durante una conferencia en la que participan diferentes dependencias; el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que, mientras concluyen las investigaciones sobre el derrame que ocurrió en el Golfo de México, algunas personas serán separadas de sus cargos.

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