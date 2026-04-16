El pasado martes, autoridades informaron que tras las fuertes lluvias en Veracruz se detectó la presencia de residuos de aceite en el arroyo “Hueleque”, en Poza Rica, por lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) activó un operativo de limpieza y monitoreo en la zona.

También en el municipio de Coatzintla se registró la presencia de hidrocarburo en un cuerpo de agua en la comunidad Benito Juárez, lo que afectó la bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Corralillos. De acuerdo con Pemex, el incidente fue provocado por el desbordamiento de material en un área en mantenimiento del oleoducto Fobos-CAB Tajín, a causa de la lluvia.

Sin embargo, este no es el primer derrame de hidrocarburo de Pemex en lo que va del año.

La paraestatal ha enfrentado diversos derrames en los cuatro meses que van del año.

El primero, y más reciente, fue el pasado 12 de abril en la refinería de Pemex Deer Park, Texas. Registraron un derrame de diésel en el canal de navegación de Houston, originado por la interacción entre dos embarcaciones durante operaciones de carga.

Por su lado, la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, también le ha hecho frente, en los últimos meses, a una serie de incidentes que incluyen incendios, explosiones y derrames de hidrocarburos.

El caso más reciente ocurrió el 9 de abril, cuando se registró un incendio en una bodega de coque dentro del complejo. El siniestro fue controlado en pocas horas y no dejó personas lesionadas, aunque autoridades iniciaron investigaciones para determinar sus causas.

Este evento se suma a otro incendio ocurrido el 17 de marzo, el cual dejó un saldo de cinco personas fallecidas. De acuerdo con reportes, el fuego se originó por el desbordamiento de aguas con residuos de hidrocarburos que se incendiaron en las inmediaciones de la refinería.

En paralelo, la instalación ha sido señalada por acumular fallas técnicas, incendios y paros operativos desde su entrada en funcionamiento, con al menos ocho muertes registradas en ese periodo, lo que contrasta con el desempeño de refinerías más antiguas del país.

A estos incidentes se suman los problemas ambientales en la región. Investigaciones documentaron, a principios de marzo, derrames de crudo en el Golfo de México vinculados a infraestructura petrolera, algunos de los cuales han afectado cientos de kilómetros de costa y ecosistemas marinos, con presencia de hidrocarburos y daños a la fauna.

CT