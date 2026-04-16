Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que el derrame de crudo registrado desde febrero de 2026 en el Golfo de México fue provocado por una fuga en uno de los ductos del complejo Cantarell, incidente que continúa generando afectaciones ambientales.

Durante una conferencia realizada este jueves 16 de abril, el director general de la empresa productiva del Estado, Víctor Rodríguez Padilla, informó que, en tanto avanzan las investigaciones, se determinó separar de sus funciones a varios servidores públicos presuntamente vinculados con la omisión de información relacionada con el caso.

Asimismo, detalló que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten implicados.

Entre los funcionarios removidos se encuentran el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, así como mandos encargados del control marino, derrames y manejo de residuos, áreas clave en la atención de este tipo de contingencias.

SV