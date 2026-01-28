Pemex recibe más de mil denuncias por robo de combustible durante 2025

El robo de combustible continuó siendo una problemática vigente en México durante 2025. En este contexto, Pemex reportó que, a partir de denuncias ciudadanas anónimas, se recibieron mil 148 avisos por presuntos delitos, lo que derivó en el aseguramiento de 342 mil 518 litros de hidrocarburo.

Como resultado de estas acciones, también se logró la recuperación de cuatro mil 891 litros faltantes y la identificación de 221 tomas clandestinas distribuidas en diversas zonas del país.

Mediante la atención de reportes canalizados al Centro Coordinador de Denuncias (CECO), la empresa productiva del Estado informó además el aseguramiento de 29 predios, la detección de 49 fugas, derrames e incendios, así como la localización de 10 excavaciones ilegales, ocho invasiones al derecho de vía, cinco túneles y tres depósitos clandestinos de combustible.

Los reportes fueron canalizados a la Unidad de Coordinación Técnica (UCT), para su atención legal y a la Gerencia de Seguridad de la Información, que dio seguimiento ante el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT-MX), de la Guardia Nacional, relató la compañía.

Asimismo, la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional puso a consideración el uso de herramientas de Inteligencia Artificial de la Plataforma META, orientadas a prevenir la creación de sitios apócrifos que utilicen indebidamente la marca y el logotipo de Pemex, reforzando así la protección de la información y de las personas usuarias, añadió la firma.

Como parte de las acciones preventivas, Pemex impulsó campañas de difusión sobre la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, distribuyendo miles de trípticos informativos en carreteras federales, derechos de vía y zonas con alta incidencia delictiva, además de impartir pláticas informativas a su personal y participar en eventos de acercamiento con la sociedad.

La empresa reiteró el llamado a la población a denunciar de forma segura y anónima cualquier actividad ilícita relacionada con hidrocarburos, a través del teléfono 800 228 9660 o el correo vigilante@pemex.com, disponibles las 24 horas, los 365 días del año.



