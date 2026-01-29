Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 29 de enero informa que estará con nubes dispersas con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 8Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 6Lunes 2 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 9Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún