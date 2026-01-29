Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 29 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se establece, el clima presenta un 74% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.Viernes 30 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México