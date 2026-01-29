Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 29 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 74% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 30 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

