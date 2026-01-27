Detienen a jefe del Tren interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca

Felipe de Jesús "N", jefe del Tren Interoceánico descarrilado el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, fue detenido, informaron ferrocarrileros de Oaxaca.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Felipe de Jesús “N” fue detenido el lunes en Chiapas por la Policía Federal Ministerial.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer los avances de la investigación de las condiciones de operación del tren.

Godoy Ramos precisó que “el funcionamiento del tren era el adecuado”; sin embargo, informó que los peritajes permitieron establecer que “la velocidad máxima en el tramo del accidente era de 50 km/h; el tren viajaba a 65 km/h”.

Añadió que “el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del accidente”, dato relevante para la integración de la carpeta de investigación.

Bajo esta premisa, la Fiscalía General determinó "ejercer acción penal”, luego de que “realizamos diligencias por la probable comisión de delitos de homicidio culposo y lesiones culposas”.

¿Cómo fue el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca?

El Tren Interoceánico de pasajeros, puesto en operación en diciembre de 2023, sufrió un descarrilamiento la mañana del 28 de diciembre de 2025, en las cercanías de la localidad de Nizanda, poco después de partir de la estación de Salina Cruz con rumbo a Coatzacoalcos, Veracruz.

Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Marina detalló que a bordo viajaban 241 pasajeros y nueve miembros de la tripulación, distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones destinados al transporte de personas. El percance ocurrió cuando la locomotora principal salió de las vías.

Este servicio ferroviario fue inaugurado el 22 de diciembre de 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en un evento celebrado en Salina Cruz, que contó con la presencia del actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, así como del exmandatario de Veracruz, Cuitláhuac García.

