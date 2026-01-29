Jueves, 29 de Enero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este jueves 29 de enero informa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 7

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

