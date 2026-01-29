Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 29 de enero informa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 7

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

