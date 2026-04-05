Transportistas y agricultores mexicanos tienen previsto realizar un paro nacional el lunes 6 de abril, el cual incluirá bloqueos en carreteras y accesos estratégicos que afectarán el flujo vehicular en varios estados del país. La movilización fue convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) para exigir a las autoridades mejores condiciones para sus labores.

El paro, programado para iniciar alrededor de las 7:00 horas de mañana, se llevará a cabo apenas concluida la Semana Santa, con el objetivo de no afectar el periodo de mayor afluencia vacacional, según explicó el dirigente de Antac, David Estévez Gamboa.

“Ese paro nacional iniciaría el día 6 de abril, para que vean que no somos tan inconscientes; que pase la famosa Semana Santa, que todo el mundo salga a pasear, todo el mundo salga a vacacionar. Tenemos la necesidad de volvernos a manifestar”, dijo.

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¿Qué es lo que exigen transportistas y agricultores?

De acuerdo con la convocatoria, la movilización tiene el objetivo de denunciar el incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno federal en noviembre de 2025, cuando hubo varios días de bloqueos.

Entre las peticiones se encuentra mejorar la seguridad en las carreteras con la presencia de la Guardia Nacional, para hacer frente al incremento de los asaltos y las desapariciones de trabajadores del sector.

Por otro lado, los agricultores denuncian el abandono del sector y señalan deficiencias estructurales en la política pública, entre ellas retrasos en los pagos, ineficacia en los precios de garantía, dificultades en la comercialización de granos y falta de apoyos suficientes para sostener la producción.

"La inseguridad, el abandono y los costos impagables nos han orillado a esta decisión (...) Transportistas y productores del campo, unidos en una sola lucha. Si el campo y el transporte caen, el país se detiene", enfatizó el FNRCM en un mensaje en redes sociales.

¿Qué estados serán afectados por el megabloqueo carretero?

De acuerdo con los organizadores, las protestas tendrían presencia en diversos estados de la República como Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco y Michoacán, entre otros. Se contempla además el cierre de las autopistas México-Querétaro, México-Cuernavaca y México-Pachuca, consideradas entre las más transitadas del país.

Ante esta situación, integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano hicieron un llamado a la población para anticipar sus viajes.

“El gobierno no ha cumplido las promesas de mejorar la seguridad en las carreteras y esto es algo que nos perjudica a todos. Nuestra lucha no es contra los transeúntes, sino contra la inseguridad. Esperamos su comprensión y por eso hacemos esta convocatoria con tiempo, para que anticipen sus viajes y tomen sus debidas precauciones" , dijo el director jurídico nacional de la Antac, Álvaro Martínez Aguilar, en un video.

También se recomienda estar al tanto de los canales oficiales de comunicación de las autoridades federales para seguir la movilización y considerar rutas alternas.

Con información de EFE y SUN

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MB