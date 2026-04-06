Paro Nacional de Transportistas: ¿Dónde consultar qué carreteras están bloqueadas?

A partir de este lunes 6 de abril, al menos 20 estados del país se verían afectados por el paro nacional indefinido convocado por la Asociación Nacional Transportista (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM). Este día, los sectores pretenden colapsar las principales carreteras y puntos de acceso del país como una forma de presionar al gobierno para que atienda sus demandas. En este escenario, aquí te decimos dónde consultar cuáles son las vías que se encuentran bloqueadas.

David Estévez Gamboa, dirigente de Antac, explicó que la movilización se llevará a cabo una vez concluida la Semana Santa, con el objetivo de no afectar el periodo de mayor afluencia vacacional. “Ese paro nacional iniciaría el día 6 de abril, para que vean que no somos tan inconscientes; que pase la famosa Semana Santa, que todo el mundo salga a pasear, todo el mundo salga a vacacionar. Tenemos la necesidad de volvernos a manifestar”, dijo.

Sin embargo, se estima que este afecte el abasto de productos, generando pérdidas monetarias significativas, además de impactar a la ciudadanía al incrementar los tiempos de traslado.

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Así puedes saber qué carreteras están bloqueadas este lunes 6 de abril

Si debes transitar por alguna de las carreteras o autopistas del país, es fundamental que te mantengas informado sobre los puntos cerrados por la presencia de transportistas y agricultores. Para ello, puedes seguir la cobertura de EL INFORMADOR, con actualizaciones en tiempo real a través del siguiente enlace: EN VIVO | Bloqueos carreteros de transportistas y agricultores.

También puedes mantenerte al tanto de las afectaciones a través de medios oficiales:

Cuenta de X de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe): https://x.com/CAPUFE

Cuenta de X de la Guardia Nacional de Carreteras, donde se brinda información sobre las condiciones de vialidad en carreteras federales: https://x.com/GN_Carreteras

Cuenta de Facebook de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac)

¿Cuáles son los motivos del paro nacional de transportistas y agricultores?

De acuerdo con la convocatoria, la movilización tiene como objetivo denunciar el incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno federal en noviembre de 2025, cuando hubo varios días de bloqueos.

Entre las peticiones se encuentra mejorar la seguridad en las carreteras con la presencia de la Guardia Nacional, para hacer frente al incremento de los asaltos y las desapariciones de trabajadores del sector.

Por otro lado, los agricultores denuncian el abandono del sector y señalan deficiencias estructurales en la política pública, entre ellas retrasos en los pagos, ineficacia en los precios de garantía, dificultades en la comercialización de granos y falta de apoyos suficientes para sostener la producción.

"La inseguridad, el abandono y los costos impagables nos han orillado a esta decisión (...) Transportistas y productores del campo, unidos en una sola lucha. Si el campo y el transporte caen, el país se detiene", enfatizó el FNRCM en un mensaje en redes sociales.

Ante la movilización, integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano hicieron un llamado a la población para anticipar sus viajes.

“El gobierno no ha cumplido las promesas de mejorar la seguridad en las carreteras y esto es algo que nos perjudica a todos. Nuestra lucha no es contra los transeúntes, sino contra la inseguridad. Esperamos su comprensión y por eso hacemos esta convocatoria con tiempo, para que anticipen sus viajes y tomen sus debidas precauciones" , dijo el director jurídico nacional de la Antac, Álvaro Martínez Aguilar, en un video.

Con información de EFE

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MB

