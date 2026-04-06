Trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo avanzan en su proceso de construcción

Por medio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Gobierno de México informó sobre el avance en procesos de licitación de los trenes de pasajeros Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

Según las estimaciones, la demanda será de 70 mil pasajeros diarios aproximadamente. Asimismo, dichos proyectos pertenecen al primer paquete ferroviario impulsado por el gobierno actual.

Tren Querétaro-Irapuato

El tren Querétaro-Irapuato ya cuenta con su proceso correspondiente de licitación y la construcción tanto de estaciones, bases de mantenimiento, sistema de señalización, entre otros aspectos, se encuentran en desarrollo.

La ruta del tren abarcará 108.2 kilómetros de longitud y constará de lo siguiente:

5 estaciones

Una base de mantenimiento

Un taller

Una cochera

2 zonas de repostaje

Cuando el transporte comience a operar facilitará el traslado desde la Ciudad de México a Querétaro, a alrededor de 50 mil personas a diario.

En este momento se está realizando el desmantelamiento de la vía ferroviaria existente, al mismo tiempo que se están almacenando toneladas de acero de refuerzo y presfuerzo. Además, también se encuentra en construcción la otra parte del patio de maniobras, en el que se resguardan oficinas de campo y equipo de trabajo como excavadoras, camiones, retroexcavadoras, entre otras cosas.

CORTESÍA

Tren Saltillo-Nuevo Laredo

Por su parte, el Tren Saltillo-Nuevo Laredo ya completó las licitaciones de dos tramos de la Zona Metropolitana de Monterrey y de 4 de las estaciones. También se ha completado el sistema de señalización, control y telecomunicaciones.

CORTESÍA

La ruta tendrá una demanda aproximada de 20 mil pasajeros diarios a lo largo de la ruta que abarcará 396.3 kilómetros.

Actualmente se avanza en trabajos con maquinaria mayor para el desmonte y despalme de la vía actual, al tiempo que se llevan a cabo trabajos de campo para desarrollar la ingeniería de detalle y el sondeo geotécnico de diversas estructuras.

Finalmente, se están realizando operaciones y acondicionamientos de material rodante.

La actual administración gubernamental refuerza su promesa de rescatar los trenes de pasajeros, ya que estos lograrán una mejor conectividad y fluidez en el traslado del centro al norte de México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL