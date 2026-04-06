El cambio de placas en Jalisco es un procedimiento obligatorio para aquellos propietarios de vehículos que cuentan con láminas de diseños obsoletos, es decir, que no cumplen con la normativa federal vigente. En este escenario, las autoridades han informado que quienes no realicen el trámite podrían exponerse a sanciones como multas, además de que deberán cubrir el costo de la dotación de las placas.

La Secretaría de la Hacienda Pública del gobierno de Jalisco informó a finales de marzo sobre la ampliación de la prórroga para la sustitución gratuita de placas, un beneficio exclusivo para las personas que pagaron su refrendo vehicular 2025 en ese mismo año.

La nueva fecha límite fijada por las autoridades para efectuar el trámite es el 29 de mayo, mientras que las sanciones por circular en el estado con placas antiguas comenzarán a aplicarse a partir del próximo 1 de junio, según lo informado por la Policía Vial.

¿Cuánto cuesta el cambio de placas en Jalisco?

La Secretaría de la Hacienda Pública exhortó a los contribuyentes a no dejar el trámite para el último momento, pues, una vez concluida la nueva extensión, este tendrá un costo aproximado de 4 mil pesos.

Esto se debe a que el procedimiento no implica solo el pago de las láminas —que cuestan alrededor de 2 mil 500 pesos—, sino también modificaciones en el padrón vehicular.

"Como parte de esta medida, la Secretaría de la Hacienda Pública reitera el llamado a las y los contribuyentes que cumplen con los requisitos a aprovechar este periodo adicional y realizar el canje gratuito dentro del nuevo plazo, a fin de evitar ser sujetos a sanciones" , insistió la dependencia.

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¿De cuánto es la multa por no cambiar de placas en Jalisco?

De acuerdo con la ley, la multa por circular con placas vencidas en Jalisco va de 20 a 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.

Desde el pasado 1 de febrero, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este valor mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027. Por lo tanto, los automovilistas que no lleven a cabo el cambio de placas podrían recibir una sanción que va de poco más de 2 mil 300 hasta cerca de 7 mil pesos.

Al explicar que existe un periodo de tolerancia hasta mayo para que los automovilistas cumplan con el trámite, el titular de la Policía Vial del estado, Jorge Alberto Arizpe, indicó que, una vez que concluya la prórroga, no habrá operativos especiales en contra de quienes aún no tengan las nuevas placas.

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MB

