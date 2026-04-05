Ante la falta de acuerdos con el gobierno federal, transportistas y productores del campo informaron que se mantiene el paro nacional para este lunes 6 de abril, el cual se anticipa que afectará las carreteras, autopistas y principales accesos del país.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señalaron que habrá bloqueos carreteros en distintos puntos del país desde temprana hora de mañana.

"¡Como transportistas nos vamos al paro!", dijeron al acusar altos precios del combustible, peajes injustos, inseguridad en las rutas y falta de respuesta del gobierno.

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Advirtieron que sin el transporte, el campo no puede mover sus productos, al igual que las industrias. "Los transportistas somos quienes hacemos posible que los alimentos lleguen a la mesa de las familias y los productos a las tiendas. Sin transporte, mujeres y hombres no podrían llegar a sus escuelas y trabajos", indicaron.

¿Qué carreteras y autopistas serán afectadas por el paro nacional de transportistas y agricultores?

De acuerdo con la convocatoria, las principales afectaciones se concentrarán en vías de alta circulación, especialmente en los accesos a la Ciudad de México, así como en carreteras federales clave para el transporte de mercancías.

Entre las carreteras y autopistas donde se prevén bloqueos destacan:

México–Puebla

México–Querétaro

México–Jorobas

México–Pachuca

México–Cuernavaca

Carretera 45 (Panamericana)

Carretera 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

Vía corta a Chihuahua

Salamanca–Celaya

Autopista de Occidente

Culiacán–Mazatlán

Morelia–Pátzcuaro

¿Cuáles son las demandas de los transportistas y agricultores?

De acuerdo con la convocatoria, la movilización tiene el objetivo de denunciar el incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno federal en noviembre de 2025, cuando hubo varios días de bloqueos.

Entre las peticiones se encuentra mejorar la seguridad en las carreteras con la presencia de la Guardia Nacional, para hacer frente al incremento de los asaltos y las desapariciones de trabajadores del sector.

Por otro lado, los agricultores denuncian el abandono del sector y señalan deficiencias estructurales en la política pública, entre ellas retrasos en los pagos, ineficacia en los precios de garantía, dificultades en la comercialización de granos y falta de apoyos suficientes para sostener la producción.

"La inseguridad, el abandono y los costos impagables nos han orillado a esta decisión (...) Transportistas y productores del campo, unidos en una sola lucha. Si el campo y el transporte caen, el país se detiene", enfatizó el FNRCM en un mensaje en redes sociales.

Así, entre las principales demandas destacan:

Mayor seguridad en carreteras

Alto a robos, extorsiones y violencia

Cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno federal

Atención al abandono del campo

Llaman a anticipar traslados ante paro nacional

Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar previsiones, anticipar traslados y mantener paciencia ante las afectaciones que podrían generarse en distintas entidades.

El pasado viernes, integrantes de la ANTAC y del FNRCM sostuvieron una mesa con autoridades federales, por lo que dijeron que esperarían una respuesta para evaluar si cancelaban o no el mega paro.

La Secretaría de Gobernación (Segob) pidió recientemente a los transportistas y productores no bloquear las vías de comunicación para evitar afectaciones a terceros, además de seguir con el diálogo.

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MB

