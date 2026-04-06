La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes durante "La Mañanera" que el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México no afectó la ocupación hotelera durante las recientes vacaciones de Semana Santa .

Sheinbaum destacó que, pese a la controversia generada por versiones sobre el impacto del derrame, los destinos turísticos del Golfo registraron una importante llegada de visitantes. Según datos preliminares, la Mandataria dijo que la ocupación hotelera alcanzó cerca del 80 % en los principales destinos turísticos del país , incluyendo Veracruz, Mazatlán, Acapulco y el Caribe mexicano.

" Si el mar hubiera estado en otras condiciones, no hubiéramos tenido la cantidad de turistas que hubo ", afirmó.

La Presidenta adelantó que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presentará el próximo lunes un informe completo sobre la ocupación hotelera durante Semana Santa y Pascua de este año.

Los últimos datos sobre el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México

El Gobierno de México informó que, hasta el pasado sábado, en el litoral del golfo de México se ha logrado la recolección total de 894.2 toneladas de hidrocarburo , de las cuales 853.6 corresponden a playas y 40.6 al mar.

Además, se implementará un observatorio permanente para monitorear las áreas afectadas por el derrame de petróleo registrado el mes pasado.

De acuerdo con el Grupo Interinstitucional, se mantiene el operativo con acciones desplegadas en 48 playas , de las cuales 32 ya se encuentran sin arribazón (siete en Tabasco y 25 en Veracruz), resultado de trabajos de limpieza, contención y monitoreo.

A través de la coordinación de 3 mil 365 elementos de las dependencias que integran el Grupo Interinstitucional, se han realizado recorridos de manera reiterada en más de 630 kilómetros de costa, así como operaciones marítimas y aéreas, incluyendo sobrevuelos de reconocimiento en la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell.

Para la vigilancia y monitoreo se han empleado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, nueve aeronaves, así como tres drones aéreos y tres submarinos. En materia de contención, actualmente se encuentran 2 mil metros de barrera, y están en tránsito alrededor de 17 mil metros a fin de apoyar los esfuerzos de contención.

El Grupo Interinstitucional está conformado por las secretarías de Marina (Semar), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Energía (Sener), de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), así como autoridades estatales y municipales .

Con información de SUN.

Te recomendamos: Jalisco registra 10 sismos en menos de 24 horas en ESTOS municipios

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF