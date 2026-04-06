Con el objetivo de exigir mejores condiciones de seguridad, precios justos y apoyos directos, transportistas y agricultores mexicanos convocaron un paro nacional para este lunes 6 de abril, con el que las carreteras y principales puntos de acceso del país se verían afectados.

La movilización, encabezada por la Asociación Nacional Transportista (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), tendría presencia en al menos 20 estados del país, impactando directamente en el traslado de mercancías y en el flujo vehicular.

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¿Qué ha dicho el Gobierno de México sobre el paro nacional?

La Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que no existe razón para que algunas organizaciones del campo y del transporte se manifiesten este lunes 6 de abril con cierres de carreteras , al sostener que el Gobierno ha mantenido abiertas mesas de diálogo y ha atendido las principales demandas de productores y transportistas.

En un comunicado difundido el día de ayer, la dependencia señaló que diversos líderes de organizaciones del campo y transportistas han anunciado que cerrarán algunas carreteras, pero sostuvo que tanto Gobernación como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han sostenido reuniones con productores agrícolas desde los últimos meses de 2025 para atender sus demandas.

Segob añadió que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha encabezado reuniones para dar solución, en el corto plazo y de fondo, a las necesidades de productores de granos básicos afectados por los bajos precios internacionales.

Según la dependencia, de noviembre a la fecha se dispusieron 3.412 millones de pesos para compensar el precio de los granos a más de 40 mil 910 productores, a quienes, aseguró, se ha apoyado de manera directa.

La secretaría agregó que también se alcanzó un acuerdo en beneficio de los productores de Sinaloa para la siguiente cosecha.

En el caso del transporte, indicó que se han mantenido reuniones con diversas organizaciones del sector, con participación de la Guardia Nacional, para atender puntos de inseguridad en carreteras y quejas relacionadas con trámites.

Segob afirma que organizadores mantienen su postura "sin razón alguna"

Con base en ello, Gobernación aseguró que la mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse y consideró que algunas mantienen su postura “sin razón alguna”, a pesar de que, dijo, no hay motivos para afectar a terceros.

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También afirmó que el Gobierno de México ha permanecido abierto al diálogo y que este lunes informará y atenderá cualquier manifestación que llegue a presentarse.

El posicionamiento oficial ocurre después de que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo convocaran a un paro nacional indefinido a partir del 6 de abril, con presencia en carreteras y puntos estratégicos, bajo el argumento de la inseguridad, la extorsión, la corrupción en retenes y los altos costos de operación.

A esa protesta se refirieron también organismos como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamín), las Asociaciones Nacionales de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y de Transporte Privado (ANTP), así como las Cámaras Nacionales del Autotransporte de Carga (Canacar) y de Autotransporte de Pasaje y Turismo /Canapat), que pidieron privilegiar el diálogo y evitar afectaciones al abasto, la movilidad y las cadenas de suministro.

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MB

