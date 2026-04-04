Paro Nacional de transportistas afectará carreteras clave y accesos a estas ciudades

El paro nacional de transportistas y productores del campo previsto para este lunes 6 de abril iniciará a partir de las 07:00 horas y contempla bloqueos en carreteras clave del país, lo que podría generar afectaciones significativas en la movilidad y en el traslado de mercancías. La movilización, convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), busca presionar a las autoridades federales ante la falta de respuesta a sus demandas en materia de seguridad y costos operativos.

Desde las primeras horas del día se prevé la concentración de unidades en distintos puntos estratégicos, lo que derivará en cierres parciales o totales en autopistas y carreteras federales. Entre las vías que podrían verse afectadas se encuentran la México-Querétaro, México-Puebla, México-Cuernavaca, así como tramos de la carretera federal 15D y la autopista de Occidente, esta última con impacto directo en Jalisco.

En el contexto actual, el sector transportista ha denunciado un incremento sostenido en delitos como robos y extorsiones en carretera, además del alza en el precio del diésel y otros insumos. A estas exigencias se han sumado organizaciones del campo, ampliando el alcance del movimiento y su capacidad de presión a nivel nacional.

Vialidades afectadas y posibles impactos en Jalisco

Aunque los puntos de bloqueo pueden variar conforme avance la jornada, autoridades y reportes preliminares advierten afectaciones en corredores logísticos clave que conectan el centro y occidente del país. En el caso de Jalisco, se anticipan complicaciones en la autopista de Occidente (Guadalajara–Morelia) , así como en accesos carreteros hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara.

También podrían registrarse afectaciones en vías como la carretera a Chapala y otros ingresos a la ciudad , lo que impactaría tanto a automovilistas particulares como al transporte de carga. Esto podría traducirse en retrasos en entregas, afectaciones en cadenas de suministro y complicaciones en traslados laborales.

El carácter nacional del paro implica que no solo se verán comprometidos los desplazamientos locales, sino también rutas de largo alcance utilizadas para el comercio y la distribución de productos, con posibles repercusiones económicas a corto plazo.

¿Cómo afectará y qué deben tomar en cuenta los ciudadanos?

Para la población, el impacto más inmediato será en los tiempos de traslado. La recomendación principal es anticipar salidas, evitar horarios pico —especialmente entre 07:00 y 12:00 horas— y mantenerse informado a través de canales oficiales como autoridades viales y protección civil.

Asimismo, se sugiere considerar rutas alternas y el uso de aplicaciones de navegación en tiempo real, que permitan identificar cierres o congestionamientos. En caso de traslados indispensables, es importante prever tiempos adicionales ante posibles desvíos o bloqueos intermitentes.

En el ámbito económico cotidiano, también podrían presentarse retrasos en servicios de paquetería, distribución de alimentos o suministros, particularmente si el paro se prolonga durante varias horas.

¿Por qué protestan los transportistas?

El paro responde a una serie de demandas acumuladas por parte del gremio. Entre las principales exigencias destacan mayor seguridad en carreteras, acciones efectivas contra la extorsión, reducción en los costos del combustible y mejoras en la infraestructura vial.

De acuerdo con los organizadores, la inseguridad en rutas federales se ha convertido en uno de los principales riesgos para los operadores, quienes enfrentan asaltos y violencia de manera recurrente. Ante este panorama, la movilización busca visibilizar la problemática y forzar una respuesta institucional.

YC