Si los ciudadanos tienen planes al aire libre este viernes 12 de junio de 2026, resulta imperativo reconsiderarlos. Una combinación de fenómenos meteorológicos amenaza con desatar lluvias torrenciales y posibles inundaciones en gran parte del país , lo cual afectará la rutina diaria y la seguridad vial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con la Conagua, emitió una alerta temprana para diversas regiones del territorio mexicano. Las autoridades advierten sobre un drástico cambio en las condiciones climáticas durante las próximas horas.

La principal causa de esta inestabilidad es el avance de la Onda Tropical 6 sobre el sureste mexicano. Este fenómeno avanza rápidamente, cargado de humedad y con un alto potencial de generar tormentas eléctricas severas.

A este sistema se suma una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico . Dicha formación se encuentra ubicada estratégicamente sobre el suroeste del Golfo de México, alimentando las precipitaciones.

La interacción de ambos fenómenos atmosféricos creará un escenario complejo para al menos nueve entidades federativas. Los expertos meteorólogos pronostican acumulados de agua que podrían oscilar entre los 75 y 150 milímetros.

Estados en alerta máxima por tormentas

Las lluvias más intensas y peligrosas azotarán con fuerza a Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas . En estas zonas, las autoridades de protección civil recomiendan extremar precauciones ante posibles deslaves.

El sureste no se quedará atrás, pues Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también esperan precipitaciones torrenciales . La Península de Yucatán enfrentará vientos arrachados que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

Por otro lado, entidades como Chihuahua, Durango, Tamaulipas y el Estado de México registrarán lluvias muy fuertes . Aunque de menor intensidad, estas precipitaciones son suficientes para generar encharcamientos severos y caos vial.

En el Valle de México, la capital del país y su zona conurbada amanecieron con un cielo predominantemente nublado. Se espera que durante la tarde se presenten chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El contraste: calor extremo en el norte

Mientras el centro y sur del país se preparan para el diluvio, el norte de la República Mexicana vive una realidad completamente opuesta. Una persistente onda de calor mantiene asfixiadas a varias ciudades fronterizas.

Estados como Sonora, Sinaloa y Baja California registrarán temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius. Este contraste térmico extremo es una muestra clara de la diversidad climática que caracteriza al territorio nacional.

Los habitantes de estas regiones áridas deben mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol. Las autoridades sanitarias advierten sobre un incremento en los casos de golpe de calor durante este fin de semana.

Recomendaciones para la población

Ante este panorama tan variado, el SMN exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales. Es vital no hacer caso a rumores y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Para quienes habitan en zonas de riesgo por inundación, se sugiere tener a la mano una mochila de emergencia. Además, es fundamental revisar el estado de los drenajes y alcantarillas cercanos a los domicilios.

Finalmente, los conductores deben reducir la velocidad y encender sus luces al transitar bajo la lluvia. La prevención y la cautela serán las mejores herramientas para enfrentar los caprichos del clima durante la jornada de este viernes.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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