El gabinete de Seguridad del Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene bajo estricta investigación al gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas. De acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Loret de Mola, las autoridades federales y agencias de Estados Unidos indagan un presunto pacto entre el mandatario estatal y el crimen organizado para mantener la estabilidad delictiva en la región, una estrategia conocida como la "pax narca".

Fuentes de primer nivel dentro del aparato de seguridad federal señalan que las alarmas se encendieron debido a la falta de cooperación de las autoridades de Durango en los operativos federales , lo que contrastaba con el desempeño de otros gobernadores de oposición.

El refugio de "La Mayiza" en Durango afecta la estrategia de Sinaloa

La desconfianza hacia el gobernador Esteban Villegas se intensificó cuando la situación de violencia en Sinaloa comenzó a impactar la seguridad nacional. Según las investigaciones, capos de la facción de Ismael “El Mayo” Zambada que operaban en Culiacán encontraron refugio en el estado vecino .

"Los narcos que hacían la guerra en Culiacán se cruzaban a vivir protegidos a Durango. En concreto, los narcos que se quedaron operando la facción de Ismael 'El Mayo' Zambada García: su hijo, Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, y Alfonso 'Poncho' Limón, su brazo derecho", detalla el columnista.

Esta movilización de objetivos prioritarios del Gobierno federal hacia territorio duranguense obstaculizó las acciones estratégicas para pacificar la región. Los informes de inteligencia del gabinete de Sheinbaum apuntan a que en Durango "se atoraban los operativos, fracasaban las acciones, no se cumplían los arrestos, arrastraban los pies" , consolidando al estado como zona de resguardo para "La Mayiza" en alianza con el grupo criminal local de "Los Cabrera".

Estados Unidos solicita información y prepara posibles acciones contra el gobernador

El escenario para el mandatario duranguense dio un giro internacional luego de que el gobierno de los Estados Unidos solicitara formalmente información sobre sus actividades a las autoridades mexicanas. A diferencia del hermetismo y la defensa institucional mostrada en el caso del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la administración de Sheinbaum ha optado por una postura de total apertura con las agencias estadounidenses respecto al priista.

"A diferencia de lo que hicieron en el caso del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, las autoridades mexicanas se mostraron notablemente cooperativas y diligentes con los americanos. Sobre Rocha, nada. Sobre Villegas, lo que quisieran", afirma Loret de Mola .

Fuentes policiales indican que el Departamento de Justicia y la DEA cuentan con testimonios de integrantes capturados del Cártel de Sinaloa, quienes ya han detallado la red de vínculos políticos en el "Triángulo Dorado" (región que conecta a Sinaloa, Durango y Chihuahua). Ante esto, la reactivación de procesos judiciales en el país vecino contra Villegas podría concretarse en el corto plazo.

El impacto político para el gobierno de Claudia Sheinbaum

La posible acción legal de Estados Unidos contra Esteban Villegas representa una coyuntura política significativa para la Presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras la administración estadounidense de Donald Trump ha evitado confrontar directamente a la Mandataria federal o al expresidente López Obrador por la situación de los políticos de Morena señalados, la caída de un gobernador de oposición modificaría el tablero político .

Para la gestión federal, la resolución de este caso en los tribunales estadounidenses significaría una validación de su estrategia y un contrapeso ante los cuestionamientos de seguridad que han pesado sobre gobiernos estatales de su propio partido.

Con información de Carlos Loret de Mola

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