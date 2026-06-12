La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció de manera formal la puesta en marcha de un calendario de suspensiones temporales y organizadas en el flujo de energía eléctrica. La determinación técnica responde a la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo, modernización de subestaciones y balanceo de carga en la red de distribución nacional.Los cortes al flujo de energía se planificaron de forma estratégica para evitar el colapso de los transformadores principales ante el incremento en la demanda por las altas temperaturas del verano. Las maniobras operativas implican la desconexión total de circuitos específicos de forma controlada por parte de los ingenieros de la paraestatal.La empresa emitió las alertas preventivas con el objetivo de que las industrias comerciales y las familias puedan salvaguardar sus equipos digitales. Las interrupciones no se consideran fallas de emergencia del sistema, sino pausas controladas para inyectar estabilidad tecnológica a las redes generales de alta tensión.Las áreas de distribución técnica sectorizaron las intervenciones en diversas regiones geográficas del país, afectando a múltiples demarcaciones municipales. Las suspensiones del servicio eléctrico se concentran de manera prioritaria en comunidades de los siguientes Estados de la República: En Sonora los apagones afectarán a los municipios de Rayón y Opodepe, así como las comunidades de Merésichic, Santiago de Ures y San Pedro de Ures.En Hidalgo, por otro lado, se confirmó que las interrupciones de energía eléctrica afectarán al municipio de Huautla, así como a las comunidades de La Puerta, Coamitla, Pahuatitla, Xochitl, Santo Domingo y Barrio Hond.Sobre los HORARIOS confirmados de los cortes en la electricidad, esto es lo que confirmó la CFE:SONORA (05:00 a 07:00 de la mañana)Rayón Opodepe Merésichic Santiago de Ures San Pedro de UresHIDALGO (11:00 a 19:00 horas)Huautla La Puerta Coamitla Pahuatitla Xochitl Santo Domingo Barrio Hondo JM