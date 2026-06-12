La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció de manera formal la puesta en marcha de un calendario de suspensiones temporales y organizadas en el flujo de energía eléctrica. La determinación técnica responde a la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo, modernización de subestaciones y balanceo de carga en la red de distribución nacional.

Los cortes al flujo de energía se planificaron de forma estratégica para evitar el colapso de los transformadores principales ante el incremento en la demanda por las altas temperaturas del verano. Las maniobras operativas implican la desconexión total de circuitos específicos de forma controlada por parte de los ingenieros de la paraestatal.

La empresa emitió las alertas preventivas con el objetivo de que las industrias comerciales y las familias puedan salvaguardar sus equipos digitales. Las interrupciones no se consideran fallas de emergencia del sistema, sino pausas controladas para inyectar estabilidad tecnológica a las redes generales de alta tensión.

Municipios y comunidades afectados: la cobertura geográfica de los cortes

Las áreas de distribución técnica sectorizaron las intervenciones en diversas regiones geográficas del país, afectando a múltiples demarcaciones municipales. Las suspensiones del servicio eléctrico se concentran de manera prioritaria en comunidades de los siguientes Estados de la República:

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En Sonora los apagones afectarán a los municipios de Rayón y Opodepe, así como las comunidades de Merésichic, Santiago de Ures y San Pedro de Ures.

En Hidalgo, por otro lado, se confirmó que las interrupciones de energía eléctrica afectarán al municipio de Huautla, así como a las comunidades de La Puerta, Coamitla, Pahuatitla, Xochitl, Santo Domingo y Barrio Hond.

Sobre los HORARIOS confirmados de los cortes en la electricidad, esto es lo que confirmó la CFE:

SONORA (05:00 a 07:00 de la mañana)

Rayón

Opodepe

Merésichic

Santiago de Ures

San Pedro de Ures

HIDALGO (11:00 a 19:00 horas)

Huautla

La Puerta

Coamitla

Pahuatitla

Xochitl

Santo Domingo

Barrio Hondo

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Consejos rápidos y tips de protección ante los apagones de CFE

Desconecta tus aparatos electrónicos: Desenchufa computadoras, pantallas, refrigeradores y consolas de videojuegos antes de la hora marcada para el corte de luz, evitando que las variaciones de voltaje al regresar el servicio dañen los componentes internos.

Desenchufa computadoras, pantallas, refrigeradores y consolas de videojuegos antes de la hora marcada para el corte de luz, evitando que las variaciones de voltaje al regresar el servicio dañen los componentes internos. Evita abrir el refrigerador constantemente: Mantén la puerta del refrigerador y del congelador cerrada la mayor parte del tiempo durante la suspensión. Esto conservará la temperatura interna estable, protegiendo tus alimentos de la descomposición por varias horas.

Mantén la puerta del refrigerador y del congelador cerrada la mayor parte del tiempo durante la suspensión. Esto conservará la temperatura interna estable, protegiendo tus alimentos de la descomposición por varias horas. Resguarda tu información digital: Si realizas trabajo remoto o actividades escolares desde el hogar, guarda de forma constante tus archivos en la nube y asegúrate de cargar al 100% las baterías de tus teléfonos celulares y computadoras portátiles la noche anterior.

Si realizas trabajo remoto o actividades escolares desde el hogar, guarda de forma constante tus archivos en la nube y asegúrate de cargar al 100% las baterías de tus teléfonos celulares y computadoras portátiles la noche anterior. Ubica lámparas y linternas a la mano: Coloca linternas de baterías o lámparas recargables en puntos estratégicos y visibles de la casa, evitando el uso de velas tradicionales que puedan desencadenar incendios accidentales al interior de las habitaciones.

Coloca linternas de baterías o lámparas recargables en puntos estratégicos y visibles de la casa, evitando el uso de velas tradicionales que puedan desencadenar incendios accidentales al interior de las habitaciones. Reporta anomalías de forma inmediata: Si transcurrido el horario oficial establecido por la Comisión tu calle continúa sin energía eléctrica, comunícate de forma directa a la línea de atención ciudadana **071** para levantar el reporte técnico correspondiente.

JM