Si anoche te sorprendió el granizo y las calles inundadas, no guardes el paraguas todavía. Tras la intensa tormenta que colapsó el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el pronóstico para este viernes 12 de junio advierte que las lluvias continuarán . Aquí te contamos a qué hora tomar precauciones.

La noche del jueves dejó a su paso un rastro de caos en distintas zonas de la ciudad, sorprendiendo a los tapatíos con una precipitación que superó las expectativas meteorológicas.

Las fuertes rachas de viento, que en algunos puntos alcanzaron los 100 kilómetros por hora, y la caída de granizo provocaron encharcamientos severos, vehículos varados y múltiples árboles caídos.

Ante este complicado escenario urbano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una actualización urgente sobre las condiciones climáticas que dominarán la región durante las próximas horas.

¿Qué le espera al Área Metropolitana de Guadalajara hoy?

Para este viernes, los habitantes de la capital de Jalisco deben prepararse para un cielo mayormente nublado que persistirá durante la mayor parte de la jornada laboral y escolar.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), perteneciente a la Universidad de Guadalajara, señala que la humedad se mantiene sumamente alta tras la descarga de agua de ayer.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados centígrados durante la mañana, ofreciendo un amanecer fresco, y alcanzarán una máxima de apenas 28 grados hacia el mediodía.

Sin embargo, la sensación térmica podría variar significativamente debido a la densa nubosidad y a los remanentes de humedad dejados por la tormenta previa en toda la metrópoli.

Horarios críticos: ¿Cuándo volverá a llover?

Los modelos meteorológicos actualizados por la Conagua indican que la probabilidad de lluvia para hoy supera el 60 por ciento, un porcentaje que no debe tomarse a la ligera .

Se prevé que las precipitaciones más fuertes comiencen a registrarse durante la tarde, intensificándose notablemente hacia las primeras horas de la noche en diversos municipios conurbados.

Estas nuevas lluvias podrían venir acompañadas nuevamente de actividad eléctrica y posibles granizadas aisladas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones al salir de casa.

Las autoridades viales sugieren evitar transitar por avenidas históricamente propensas a inundaciones rápidas, tales como López Mateos, Patria, Lázaro Cárdenas o las inmediaciones de la zona de Plaza del Sol.

Recomendaciones tras los estragos en Jalisco

Desde la madrugada, elementos de Protección Civil de Jalisco y bomberos municipales continúan trabajando a marchas forzadas en el desazolve de alcantarillas y el retiro de ramas peligrosas.

El llamado urgente a la ciudadanía es mantener limpias las bocas de tormenta, evitando tirar basura en las calles para prevenir que el agua se acumule y genere nuevos bloqueos.

Mantente informado a través de los canales oficiales del gobierno, revisa el estado del tráfico antes de salir y anticipa tus traslados en este complicado cierre de semana lluvioso.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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