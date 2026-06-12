Colectivos de Búsqueda responden a insinuaciones de Sheinbaum sobre su traslado a las protestas de Ciudad de México

Ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compartieron algunos comentarios durante la rueda de prensa "Mañanera" de la presidencia de México, en los cuales insinuaban que los colectivos de búsqueda que habían viajado desde distintas partes de la República, entre ellos Jalisco, para manifestarse en la Ciudad de México de cara al mundial del balompié 2026, habían recibido financiamiento con el fin de desestabilizar las acciones emprendidas para la justa deportiva.

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Así, este viernes los colectivos, unidos, compartieron un posicionamiento para externar su molestia ante tales comentarios , condenando además los actos de obstaculización de la protesta pacífica, y de estigmatización y criminalización a las familias buscadoras de personas desaparecidas.

Familias buscadoras denuncian estigmatización por parte de autoridades

"Rechazamos las declaraciones de la Secretaría de Gobernación sobre el origen de los apoyos económicos de las familias movilizadas desde Jalisco. Insinuar que su movilización tiene ‘intenciones ajenas’ a la búsqueda de justicia es un acto de estigmatización pública que deslegitima el derecho a la protesta y representa un riesgo para su seguridad, sumado a las amenazas en su labor de búsqueda", señalaron los colectivos firmantes.

Las familias buscadoras recordaron que entre el 4 y el 11 de junio los colectivos acudieron a la Ciudad de México en su legítimo derecho de protesta pacífica , en el contexto de las alrededor de 135 mil personas desaparecidas en México, pero lamentaron que la respuesta de la autoridad fuera el impedir y deslegitimar la movilización.

X/@CEPAD_AC

Los colectivos lamentaron que, ante las distintas movilizaciones que los diferentes colectivos emprendieron, y las cuales fueron encapsuladas y reprimidas, en lugar de ser atendidas se les obstaculizó y criminalizó, llegando incluso a que Rosa Icela Rodríguez anunciara que se abriría una investigación para conocer el origen de los apoyos económicos que recibieron las familias de Jalisco para trasladarse a la Ciudad de México , "con el fin de determinar si existe alguna intención ajena a la legítima búsqueda de justicia".

Además, lamentaron que la presidenta minimizara las movilizaciones y descartara la existencia de un descontento social genuino.

"Insinuar, desde la más alta autoridad, que una movilización de familias buscadoras pudo ser orquestada con fines distintos a los que ellas mismas declaran constituye un acto de estigmatización pública", señalaron los colectivos firmantes.

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"Desviar el debate hacia el financiamiento de los autobuses, en lugar de reconocer la crisis de 134 mil desapariciones, es una estrategia que deslegitima la lucha de miles de familias en todo el país. Frente a colectivos que ya enfrentan bloqueos en sus procesos de búsqueda en campo y presiones provenientes de actores no estatales, un señalamiento gubernamental de esta naturaleza no es retórico, es una forma de represalia que incrementa el riesgo para su seguridad", añadieron.

¿Qué es lo que piden los colectivos?

Ante tales declaraciones, mendiante el comunicado los colectivos firmantes pidieron lo siguiente:

El cese inmediato de declaraciones estigmatizantes y de cualquier investigación cuyo efecto real sea disuadido penalizar el ejercicio del derecho a la protesta de familias buscadoras.

y de cualquier investigación cuyo efecto real sea disuadido penalizar el ejercicio del derecho a la protesta de familias buscadoras. Garantizar el derecho a la protesta y que ninguna familia buscadora sea obstaculizada, retenida o cercada por ejercer su derecho a manifestarse en el contexto del mundial.

El esclarecimiento transparente de las circunstancias de la retención del contingente Ayotzinapa, incluyendo la cadena de custodia de los artefactos hallados y los resultados de la investigación sobre las irregularidades denunciadas por las familias

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Garantizar la seguridad de las familias buscadoras de los colectivos de Jalisco ante posibles represalias por su legítimo derecho a la protesta y su libre tránsito.

Una respuesta institucional sustantiva a las demandas de localización , verdad, justicia y memoria que las familias llevan años exigiendo, demandas que ningún evento deportivo puede ni debe silenciar.

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