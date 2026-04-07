El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta meteorológica crucial para este martes 7 de abril de 2026, confirmando que una severa onda de calor castigará a gran parte del territorio mexicano . Este fenómeno obligará a millones de ciudadanos a modificar su rutina diaria para evitar afectaciones graves a su salud debido a la exposición prolongada al sol.

Esta situación climática extrema es impulsada directamente por una circulación anticiclónica posicionada en los niveles medios de la atmósfera. Dicho sistema meteorológico mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso sobre el occidente, sur y sureste de la República Mexicana, bloqueando la formación de nubes y aumentando drásticamente la radiación solar durante las horas centrales del día .

El contraste del clima: Calor extremo choca con el Frente Frío 43

Mientras el occidente y sur del país hierven bajo el sol, el Frente Frío 43 se extiende con características de estacionario sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán. Esta inusual interacción de sistemas está creando un choque térmico que divide a la nación en dos realidades climáticas completamente opuestas, generando preocupación entre las autoridades de Protección Civil.

Este fenómeno frontal, fuertemente impulsado por una masa de aire polar, está generando lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en estados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Las precipitaciones estarán acompañadas de fuertes descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que incrementa significativamente el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte sobre un evento de "Norte" muy fuerte, con rachas de viento que alcanzarán hasta los 90 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Estas ráfagas violentas complicarán las actividades marítimas, provocando un oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros de altura, por lo que se ha pedido a las embarcaciones extremar precauciones.

¿Cuáles son los estados más afectados por la onda de calor?

Las temperaturas más alarmantes, que oscilarán peligrosamente entre los 40 y 45 grados Celsius, se registrarán en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos . El calor sofocante también iniciará su impacto en la región costera de Chiapas, obligando a las autoridades locales a habilitar refugios climáticos y emitir recomendaciones constantes a la población vulnerable.

En el caso específico de Jalisco, las regiones centro, sur y suroeste serán las más golpeadas por el sol inclemente, por lo que los tapatíos deberán extremar precauciones. Se espera que termómetros en varios municipios superen la barrera de los 40 grados , convirtiendo el asfalto en una trampa de calor y elevando el riesgo de emergencias médicas por insolación.

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El calor también se sentirá con gran intensidad en el norte y sureste del país, afectando a entidades como Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Campeche y Yucatán. Esta amplia cobertura demuestra que la onda cálida no da tregua a nivel nacional, exigiendo que los ciudadanos se mantengan informados a través de los canales oficiales y eviten caer en rumores o desinformación.

Tips rápidos para sobrevivir a las altas temperaturas de hoy

Para evitar un golpe de calor, deshidratación severa o enfermedades diarreicas agudas, los expertos en salud pública recomiendan seguir una serie de medidas preventivas básicas pero vitales. Implementar estos sencillos consejos en tu rutina diaria puede marcar la diferencia entre disfrutar del día o terminar en una sala de urgencias médicas.

Mantente hidratado constantemente: Bebe al menos dos litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed, y evita el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, azucaradas o con mucha cafeína, ya que estas sustancias favorecen la pérdida de líquidos y aceleran la deshidratación del organismo.

Protege tu piel y usa protector solar con un factor de protección alto, viste ropa ligera de colores claros, y utiliza sombreros o gafas de sol si necesitas salir a la calle. Es fundamental evitar la exposición directa al sol y suspender las actividades físicas intensas al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Cuida a los grupos más vulnerables: Presta especial atención a niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas, asegurándote de que permanezcan en lugares frescos y ventilados. Por supuesto, no olvides a tus mascotas; bríndales agua fresca constante y jamás los dejes encerrados dentro de vehículos bajo el sol.

Descubre cómo protegerte y si tu estado está en la zona de mayor riesgo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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