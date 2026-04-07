La Clave Única de Registro de Población (CURP) es el instrumento de identificación más solicitado en México. Ya sea para inscribir a tus hijos en una escuela o solicitar un pasaporte, este código alfanumérico es un requisito que se suele pedir en las oficinas o en cualquier trámite.

Sin embargo, es común olvidar esta clave de 18 caracteres en el momento que más se necesita. Afortunadamente, el Gobierno Federal cuenta con un proceso digital para que cualquier ciudadano pueda acceder a este documento sin perder mucho tiempo.

A través del portal oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob), consultar este documento es un trámite gratis, seguro y disponible las 24 horas del día.

¿Qué datos exactos se necesitan para consultar o descargar la CURP?

Para sacar la CURP de una persona sin conocer la clave, el sistema requiere información básica que valida la identidad del ciudadano de forma precisa.

Se debe tener a la mano el nombre completo, el primer y segundo apellido, así como la fecha exacta de nacimiento desglosada en día, mes y año.

Además, el sistema te pedirá seleccionar el sexo de la persona y el estado o entidad federativa donde fue registrada al nacer.

Paso a paso: Cómo sacar la CURP de una persona con el nombre, fecha de nacimiento y otros datos

El procedimiento está diseñado para realizarse desde cualquier computadora o teléfono móvil con acceso a internet, sin necesidad de intermediarios.

Primero, debes ingresar a la página web oficial: www.gob.mx/curp/. Una vez dentro del sitio, localiza y selecciona la pestaña superior que dice "Datos Personales" o "¿No conoces tu CURP?".

ESPECIAL / CURP

A continuación, llena el formulario digital con los datos mencionados anteriormente. Asegúrate de no dejar espacios en blanco al inicio ni cometer errores ortográficos.

Finalmente, marca la casilla de verificación de seguridad ("No soy un robot") para demostrar que eres un usuario real y presiona el botón rojo de "Buscar".

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Si la información coincide con la base de datos del RENAPO (Registro Nacional de Población), el sistema generará tu documento en formato PDF, listo para descargar e imprimir.

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Consejos prácticos para evitar errores en tu trámite de la CURP

Para garantizar que tu consulta sea exitosa al primer intento y no pierdas tiempo, te compartimos esta lista de recomendaciones:

Verifica la ortografía: Escribe los nombres exactamente como aparecen en el acta de nacimiento original expedida por el Registro Civil.

Escribe los nombres exactamente como aparecen en el acta de nacimiento original expedida por el Registro Civil. Entidad federativa correcta: Si la persona nació en el extranjero pero tiene nacionalidad mexicana, debes buscar y seleccionar la opción "Nacido en el Extranjero".

Si la persona nació en el extranjero pero tiene nacionalidad mexicana, debes buscar y seleccionar la opción "Nacido en el Extranjero". Usa navegadores actualizados: Para evitar problemas al momento de descargar el PDF, utiliza versiones recientes de navegadores como Chrome o Safari.

Para evitar problemas al momento de descargar el PDF, utiliza versiones recientes de navegadores como Chrome o Safari. Guarda el archivo: Una vez descargado el documento, envíalo a tu propio correo electrónico para tenerlo siempre disponible en tu celular ante cualquier emergencia.

En la actualidad, contar con este formato impreso o digital es bastante común para acceder a programas sociales, realizar declaraciones de impuestos o tramitar servicios básicos.

Recuerda que este servicio no tiene ningún costo. Evita caer en fraudes de páginas no oficiales o cibercafés que intentan cobrarte por realizar esta sencilla búsqueda en internet.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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