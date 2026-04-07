El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado un giro drástico en las condiciones atmosféricas para nuestra región, marcando el inicio de una intensa onda de calor que afectará a millones de tapatíos . Esta transición climática es fundamental para entender cómo se comportará el tiempo en los próximos días, obligándonos a modificar nuestra rutina diaria para evitar golpes de calor.

Atrás quedaron las sorpresivas granizadas y tormentas eléctricas de días recientes; ahora, la estabilidad térmica y los cielos mayormente despejados dominarán el clima en la capital de Jalisco . Los expertos señalan que la humedad relativa caerá drásticamente, generando un ambiente sumamente seco que incrementará la sensación de bochorno en las calles más transitadas de la ciudad.

El día más caluroso de la semana: Domingo de fuego

Si te preguntas cuándo será el pico exacto de esta ola cálida, debes marcar el domingo 12 de abril en tu calendario, ya que se perfila como la jornada más sofocante de todo el periodo . Las familias que planeen actividades al aire libre deberán tomar precauciones extremas, pues el sol no dará tregua desde tempranas horas de la mañana.

Durante ese domingo, los pronósticos indican que los termómetros en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) escalarán sin freno hasta alcanzar los 34°C, acompañados de una radiación ultravioleta de nivel 12 . Este índice es considerado extremadamente alto y peligroso para la piel humana, por lo que la exposición prolongada sin protección podría causar quemaduras severas en cuestión de minutos.

Además, la sensación térmica podría sentirse aún mayor debido al conocido efecto de isla de calor urbana que caracteriza a las zonas más densamente pobladas y pavimentadas de nuestra metrópoli . Las autoridades recomiendan buscar refugio en lugares frescos y ventilados, especialmente si se reside en áreas céntricas donde la concentración de edificios impide la libre circulación del viento.

Pronóstico detallado del 7 al 11 de abril: Lo que debes saber

Para este martes 7 de abril, esperamos una temperatura máxima de 33°C con cielos completamente despejados y una probabilidad de lluvia que se reduce al cero por ciento en toda la región . Las mañanas seguirán siendo ligeramente frescas, con mínimas de 16°C, pero el calor se intensificará rápidamente hacia el mediodía, exigiendo el uso de ropa ligera y colores claros.

El miércoles 8 y jueves 9 de abril, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara prevé un muy ligero respiro para los habitantes de la ciudad. Las temperaturas máximas rondarán entre los 31°C y 32°C, acompañadas de una nubosidad dispersa que ayudará a filtrar ocasionalmente los intensos rayos solares, brindando momentos de sombra muy necesarios.

Hacia el viernes 10 y sábado 11 de abril, el calor retomará su fuerza gradualmente, preparando el terreno para el ardiente cierre de semana que nos espera el domingo. Durante estos dos días, el termómetro volverá a marcar los 33°C, consolidando un periodo seco y bastante soleado que resultará ideal para quienes disfrutan del clima veraniego, siempre con precaución.

Es importante destacar que, aunque las mañanas ofrecerán un ambiente templado y agradable, el contraste térmico por las tardes será un factor clave a considerar antes de salir de casa. Llevar un suéter ligero por la mañana y guardarlo al mediodía será la estrategia perfecta para lidiar con estas variaciones típicas de la primavera en nuestra hermosa ciudad.

Recomendaciones clave para enfrentar las altas temperaturas

Ante este panorama seco y caluroso, las autoridades de Protección Civil han emitido alertas preventivas para toda la población, haciendo especial énfasis en el cuidado de niños pequeños y adultos mayores. La prevención es nuestra mejor herramienta para evitar emergencias médicas relacionadas con la deshidratación o el agotamiento por calor durante esta intensa semana de abril.

Aquí tienes una lista de consejos rápidos y altamente efectivos para proteger tu salud y la de tu familia durante estos días de intenso sol en la capital jalisciense:

- Hidratación constante: Bebe al menos dos litros de agua diarios, incluso si no sientes sed.

- Protección solar: Usa bloqueador FPS 50+ si visitas lugares abiertos como el Lago de Chapala o el centro histórico.

- Horarios seguros: Evita la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, el periodo de mayor radiación.

Finalmente, te invitamos a mantenerte informado a través de los canales oficiales de Conagua y a no bajar la guardia ante los cambios bruscos del clima que pudieran presentarse. En "El Informador" seguiremos actualizando el pronóstico diario para que siempre estés un paso adelante y puedas disfrutar de tu semana con total seguridad y comodidad.

ESPECIAL / SMN

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA